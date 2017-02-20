الرقم القياسي للأصول العقارية في المملكة يرتفع 1 بالمئة

الاصلاح نيوز –

ارتفع الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة في الربع الأخير من عام 2016 بنسبة 1 بالمئة إلى 2ر121 نقطة مقارنة مع 1ر120 نقطة للفترة ذاتها من 2015.

وبحسب بيانات البنك المركزي الأردني فقد جاء ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية بتأثير من ارتفاع أسعار الأراضي للغايات السكنية والأراضي خارج التنظيم، فيما تراجعت أسعار الأراضي للغايات التجارية والصناعية وباقي مكونات المؤشر.

ويشمل المؤشر أسعار الأراضي السكني بمختلف أنواعه، فيلا ومنزل وشقة، وغير السكني من صناعي وتجاري، والأراضي سواء المنظمة أو التي خارج التنظيم.

وتشير البيانات إلى تراجع الرقيم القياسي لأسعار العقارات المخصصة للسكن إلى 5ر110 نقطة مقارنة مع 7ر111 نقطة لفترتي المقارنة، علما بأن الأهمية النسبية للقطاع السكني في المؤشر 6ر43 بالمئة.

وانخفضت أسعار العقارات لغير السكني إلى 3ر100 نقطة في الربع الرابع من 2016 مقابل 2ر106 نقطة وأهميته النسبية 1ر2 بالمئة.

بينما ارتفع مؤشر الأراضي، وأهميتها النسبية 3ر54 بالمئة من الرقم القياسي، إلى 5ر130 نقطة مقابل 3ر127 نقطة لفترتي المقارنة.

–( بترا)