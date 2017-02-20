ضبط 7 الاف حبة مواد تجميل منتهية الصلاحية بالمفرق

الاصلاح نيوز –

تمكنت كوادر الدائرة الصحية في بلدية المفرق الكبرى والإدارة الملكية لحماية البيئة فرع المفرق من ضبط حوالي 7الاف حبة من المواد التجميلية المتنوعة من شامبو للشعر وكريمات للبشرة وأنواع مختلفة من بودرة التجميل غير مطابقة للمواصفات ومخزنة بطرق غير سليمة ومنتهية الصلاحية .

واكد مدير الدائرة الصحية في بلدية المفرق الكبرى خالد السلبي انه تم التحفظ على المواد المضبوطة و إتلافها حسب التعليمات واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق اصحابها.

واكد كذلك استمرار عمل كوادر الدائرة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة ومراقبة كافة المنتجات بهدف الحفاظ على الصحة والسلامة العامة للمواطن وأشاد السلبي بالتعاون القائم مع كوادر الإدارة الملكية لحماية البيئة فرع المفرق من خلال الجولات اليومية المشتركة و على الملاحظات والشكاوى الواردة وتحقق منها وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. ودعا المواطنين إلى التعاون في هذا الجانب ‘مشددا على ضرورة الانتباه للمواد التي يتم شراؤها وتواريخ إنتاجها ومدة صلاحيتها قبل شرائها.