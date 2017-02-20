900 طلب مناقلات لتخصصات وجامعات ضمن القبول الموحد

الاصلاح نيوز –

بدأت وحدة تنسيق القبول الموحد من صباح اليوم الاثنين استقبال طلبات مناقلات الطلبة المقبولين ضمن قوائم القبول الموحد، بمن فيهم الطلبة المشمولين بقائمة إساءة الاختيار للدورة الشتوية وعبر الموقع الالكتروني للوحدة وباستخدام الاسم والرمز اللذين تم استخدامهما عند تقديم طلب القبول اول مرة.

وتستمر فترة تقديم الطلبات لغاية الساعة العاشرة من مساء غد الثلاثاء.

واوضحت مديرة الوحدة بالوكالة الدكتورة خوله عوض ان عدد المتقدمين حتى عصر اليوم الاول بلغ نحو 900 طلب مناقلة ، مشيرة الى ان الية المفاضلة ستكون وفق الشاغر والمعدل وليس لاعتبارات اخرى.

وتوقعت عوض ان يتم الاعلان عن القوائم مساء الاربعاء حال استكمال القوائم واقرارها بشكلها النهائي قبيل اعلانها.

وبينت ان المناقلات متاحة من تخصصات ذات معدل تنافسي أعلى إلى تخصصات مساوية، أو أدنى في المعدل التنافسي في نفس الجامعة، أو في أي جامعة أخرى، على ان تقدم الطلبات خلال الفترة المحددة، وبشرط ان يكون الطالب متقدماً بطلب التحاق في الدورة الشتوية للعام الحالي وتشمل ايضا المدرجة اسماؤهم على قائمة اساءة الاختيار .

وتعتمد عملية الانتقال من تخصص لآخر على أن يكون معدل الطالب مساوياً أو أعلى من معدل القبول التنافسي للتخصص المطلوب، وأن يكون هناك شواغر في التخصص المطلوب، وبحال الموافقة على قبول الطالب بتخصص جديد يلغى قبوله الاول تلقائيا ولا يحق له المطالبة بالعودة اليه.

وقالت عوض ان قائمة اساءة الاختيار اعلنت من صباح اليوم الاثنين على موقع الوحدة ، ويمكن للطلبة الاطلاع عليها مباشرة وكذلك تقديم طلبات المناقلة اذا رغبوا بذلك.

وضمت قائمة إساءة الاختيار 1780 طالباً وطالبة، فيما انطبقت القبولات على 10966 طالبا وطالبة واعلنت الاسماء كاملة على موقع الوحدة بما فيها ادنى المعدلات المقبولة تنافسيا بكافة التخصصات المتاحة.