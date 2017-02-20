الأردن يتسلم مطلوبا من الإمارات

الاصلاح نيوز –

ذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام في مديرية الامن العام ان ادارة الشرطة العربية والدولية/ انتربول عمان قامت بإستلام احد المطلوبين لسلطاتنا القضائية من قبل السلطات الاماراتية والمطلوب بموجب تعميم دولي (نشرة دولية حمراء وأذاعة بحث ) عن تهمه (اصدار شيك بدون رصيد ) لكل من مدعي عام المفرق ومدعي عام عمان ويقدر قيمة هذه الشيكات بـ(958) الف دينار اردني بالاضافه الى (22) طلب محلي مختلف لادارة التنفيذ القضائي .

و حول التفاصيل اضافت ادارة العلاقات العامة والاعلام انه وعلى اثر تقديم عدد من الشكاوى بحق ذلك الشخص للمدعي العام المختص قررملاحقته دولياً , لتقوم عندها ادارة الشرطة العربية والدولية بتنفيذ الامر القضائي ومخاطبة الامانه العامة للانتربول لإصدار نشرة دولية حمراء بحقه (تعميم دولي) واصدار اذاعة بحث من خلال التنسيق مع ادارة الملاحقة والبيانات الجنائية /تونس ونتيجة للبحث والتحري تبين ان المذكور متواجد في دولة الامارات العربية المتحدة ، وفتحت قناة تواصل وتنسيق مع مكتب انتربول ابوظبي للقبض عليه .

واضافت ادارة العلاقات العامة والاعلام ان تلك الجهود والمتابعة والتنسيق مع السلطات الاماراتية اسفرت عن تمكنهم من القاء القبض عليه وتسليمه الينا عن طريق مطار الملكة علياء الدولي وارسل بعد التحقيق معه لمصادر طلبه القضائية .

وتأتي هذه الجهود ضمن سياسة مديرية الامن العام الدائمة لمتابعة الجريمة والمجرمين سواء كانوا داخل المملكه او خارجها وتقديمهم للعدالة للنظر بقضاياهم والذي من شأنه حماية حقوق المواطنين.

هذا ويتقدم مكتب انتربول عمان بالشكر الجزيل للسلطات الاماراتية ممثله بمكتب انتربول ابو ظبي على ما بذلوه من جهود مميزه في هذه القضية والذي اسفر عن القاء القبض على المذكور اعلاه وهذا يدل على ضروره التعاون العربي والدولي في التصدي للجريمة ومكافحتها اينما وجدت.