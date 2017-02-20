أطباء: علاج العظام بالخلايا الجذعية المشتقة من الدهون لم يثبت علمياً

الاصلاح نيوز –

كشفت جمعية العظام في نقابة الاطباء ان ما اشيع حول الخلايا الجذعية المشتقة من الدهون في علاج امراض العظام أمر لم يتم اثباته بالعلم وأن جميع الابحاث التي اجريت في العالم لم تجزم بفعاليته.

وقالت الجمعية في مؤتمر صحفي عقده امس رئيسها الدكتور محمد ابوعين بحضور البرفسور د.فريح ابوحسان واعضاء في الهيئة الادارية للجمعية، انها خلصت من خلال لجنة متخصصة قامت بتشكيلها الى ان العلاج بالخلايا الجذعية المشتقة من الدهون آمن بحيث لايضر المفاصل، لكن فائدته محدودة وقصيرة الامد ان وجدت.

ولم تنصح اللجنة بالعلاج بهذه الطريقة لعدم ثبوت فائدتها القطعية ولكلفتها الباهضة، وانه يمكن الاستعاضة عنها بعلاجات اخرى ذات فائدة واضحة، مجمع عليها وذات كلفة اقل على المريض سواء بالادوية او العلاج الطبيعي في المراحل الاولى، فيما نصحت اللجنة بتبديل المفصل في المراحل المتاخرة.

واكد المتحدثون في المؤتمر الصحفي ان ما نشر بان زراعة المفاصل يسبب «السرطان» أمر عار عن الصحة. وأشارت الجمعية ان تم وضع مجلس النقابة في صورة مأتم نشره حول العلاج بالخلايا الجذعية التي اثارت المرضى وضللت الرأي العام، واضرت بسمعة الاردن الطبية والعلمية خارج المملكة.

وبينت انه منذ العام 2001 بدأت التجارب في مراكز الابحاث على استخدام الخلايا الجذعية المشتقة من الدهون، وان تلك التجارب والتي لاتزال مستمرة قالت ان العلاج بالخلايا الجذعية المشتقة من الدهون آمن ويمكن او يحتمل ان يفيد في علاج امراض العظام والمفاصل.

وقال الدكتور ابوعين انه ظهر في الاشهر الماضية نشرات في الصحف والاخبار والمحطات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي والاتصال المختلفة، دعايات لتوفر علاج يسمى العلاج التجديدي للمفاصل، باستخدام الخلايا الجذعية المستخلصة من الدهون والتي يتم حقنها بالمفصل، وبناء على ذلك شكلت الجمعية لجنة مكونة من كبار الاطباء في تخصص جراحة العظام والمفاصل، للبحث في الادبيات الطبية ومراجعة مراكز الابحاث العالمية عن فعالية العلاج بالخلايا الجذعية باستخدام المنظار قبل الحقن وبدون استخدام المنظار.

وضمت اللجنة الى جانب الدكتور ابوعين والدكتور ابوحسان الدكتور جمال قناش والدكتور غسان الخياط والدكتور هاشم القضاة، واكدت ان الدراسات والابحاث التي اجريت لغاية الان توصي باجراء دراسات واضحة وصريحة تقارن العلاج بالخلايا الجذعية مع بقية العلاجات الاخرى المتبعة. واشارت اللجنة في تقريرها انه اجريت دراسات تقارن الفرق بين صور الرنين قبل وبعد الحقن بالخلايا الجذعية، واختلف الباحثين في هذا الامر، وان منهم من قال ان هناك تحسن بسيط ومنهم من نفى حدوث اي تحسن.

واكدت اللجنة انه لايوجد اية حقيقة ملموسة عن اكتشاف او اختراع عربي او اجنبي جديد في موضوع الخلايا الجذعية المشتقة عن الدهون، وان هناك العديد من الابحاث المنشورة عن استخدام التنظير المفصلي قبل حقن الخلايا وموثقة في 8 دراسات صادرة من كوريا الجنوبية على 266 مريض، ولم تضيف الدراسات عن عملية التنظير قبل الحقن اية توصيات بفعالية العلاج المطلقة للخلايا المشتقة من الدهون. واشارت ان اخر الدراسات حول هذا الموضوع صدر قبل نحو شهر من كوريا الجنوبية تشير الى ان العلاج بالخلايا الجذعية المشتقة من الدهون قد يكون فعال في علاج امراض العظام والمفاصل، ولكن الامر يحتاج الى دراسات مقارنة مع طرق العلاج الاخرى.