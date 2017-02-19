اليرموك تبحث عن صيغة تشريعية لتلبية مطالب موظفي المقطوع

الاصلاح نيوز –

فيما نفذ العشرات من موظفي الراتب المقطوع بجامعة اليرموك وقفة احتجاجية امام رئاستها للمطالبة باحتساب مكافأة نهاية الخدمة لسنوات عملهم بنظام المياومة اوضح رئيس الجامعة الدكتور رفعت الفاعوري ان المطالبة وحلولها تنطوي على اكثر من جانب بعضها بمقدور الجامعة والاخر يحتاج لاطر تشريعية تغطيه .

وقال الفاعوري الذي التقى النائب راشد الشوحة ووفدا ممثلا للموظفين اليوم ان اليات التعامل مع المحولين كانت تتم بثلاث اليات الاولى ان يتحول الموظف للمقطوع مباشرة والثانية الاستقالة لمدة لا تزيد عن ستين يوما والثالثة استقالة لمدة تزيد عن ذلك لافتا الى ان الشق الثالث أي اجراء حياله منحه حقوقه يعد مخالفا لنظام الجامعة كونهم مشمولين بقانون العمل .

واكد ان الجامعة لا مشكلة لديها تجاه منح أي عامل حقوقه موضحا ان قضية خسارة الجامعة لقضية رفعها احد الموظفين امام المحاكم كانت بسبب عدم توكيل محام للجامعة فيها بالتالي فهي ليست سابقة يمكن القياس عليها خاصة وان لاحقا كسبت ست دعاوى قضائية مشابهة .

وقال الفاعوري ان الجامعة في الوقت الراهن لا تملك الا دراسة القضية من جميع جوانبها القانونية والسعي لايجاد غطاء لا ينطوي على مخالفة في منح الحقوق .

واوضح ان القضية برمتها بمثابة معالجة لتراكمات سنين خلت لافتا الى ان اعداد الموظفين المرتبطة حالاتهم بالقضية تحتاج الى مبلغ 5ر3 مليون دينار لحلها ولو كانت مرتبطة بالعشرات منهم لربما اوجدت الجامعة صيغة لاصحاب الحقوق من بينهم وفق القوانين لكن الامور تعدت لتطال المئات منهم .

ويتجاوز عدد الموظفين مثار القضية 500 موظف تترواح مدد خدمتهم ما بين 5 – 15 سنة ويطالبون بشمول سنوات خدمتهم براتب المياومة ضمن حسبة مكافأة نهاية الخدمة التي تمنحها الجامعة .

واكد الفاعوري ان الحل دون اطار قانوني او سند تشريعي يضع الجامعة امام مخالفة قد تعرضها لمساءلة الجهات الرقابية وهو ما اتفق مع العاملين بحضور النائب عن البحث عن الية يتبناها النواب لمعالجة المشكلة للجميع .

وكان الموظفون نفذوا اعتصاما قبل اسبوعين مطالبين بحقوقهم وفضوه بعد ان حددوا موعدا للقاء رئيس الجامعة ودعوا اليه نواب المحافظة الذين حضر منهم الشوحة وعقد اليوم .