قبول 10966 طالباً بالجامعات الرسمية

الاصلاح نيوز –

اعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد صباح اليوم الاحد، اسماء الطلبة المقبولين للدورة الشتوية 2017 عبر موقعها الالكتروني.

ووفقا لما اعلنته الوحدة، فان عدد المقبولين بلغ 10966 طالباً وطالبة، من مجموع عدد الطلبات الاجمالي المقدمة والبالغة 12746 طلبا.

وبلغ عدد الطلبة ضمن فئة إساءة الاختيار 1780 طالباً وطالبة، وستعلن الوحدة الاسماء والجامعة/التخصص التي تم ترشيح قبول الطلبة فيها صباح الاثنين المقبل على الموقع الالكتروني للوحدة.

وكان مجلس التعليم العالي وافق يوم امس السبت على قبول الطلبة الأردنيين الحاصلين على معدلات “60 الى 64.9 بالمائة، في شهادة الثانوية العامة على البرنامج الموازي في جامعات الأطراف:( موتة، آل البيت، الحسين بن طلال، الطفيلة التقنية)، على البرنامج الموازي فقط، وعلى الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2017/2016 في التخصصات الشاغرة ووفق الطاقة الاستيعابية بما لا يزيد على 20 بالمائة من عدد المقبولين في التخصصات الراكدة والمشبعة”.

ووافق المجلس ايضا على قبول الطلبة الذين تقدموا بطلبات التحاق ولم يقبلوا في أي تخصص في الجامعات الأردنية الرسمية “فئة إساءة الاختيار”، والحاصلين على معدلات 65 بالمائة فما فوق، شريطة أن يحقق الطالب الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي للدورة الشتوية الحالية، ووفقاً للشواغر المتاحة في الجامعات/ التخصصات، وتكليف وحدة تنسيق القبول الموحد تنفيذ القرار.

وكلف المجلس وحدة تنسيق القبول الموحد إجراء مناقلات الطلبة المقبولين ضمن قوائم القبول الموحد، بما فيهم الطلبة المقبولون ضمن قائمة إساءة الاختيار من تخصصات ذات معدل تنافسي أعلى إلى تخصصات مساوية، أو أدنى في المعدل التنافسي في نفس الجامعة، أو في أي جامعة أخرى، وذلك من خلال تقديم طلب خاص باستخدام البرمجية المتاحة على الموقع الالكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد، على ان تقدم الطلبات خلال الفترة من صباح غد الاثنين 20 شباط وحتى العاشرة من مساء الثلاثاء 21 شباط، بشرط ان يكون الطالب متقدماً بطلب التحاق في الدورة الشتوية للعام الحالي، وان يتقدم بطلب الانتقال باستخدام البيانات المثبتة في بطاقة القبول الموحد “اسم المستخدم، والرمز السري”، والتي استخدمها سابقاً في عملية تقديم طلب القبول الموحد.

وتعتمد عملية الانتقال من تخصص لآخر على أن يكون معدل الطالب مساوياً أو أعلى من معدل القبول التنافسي للتخصص المطلوب، وأن يكون هنالك شواغر في التخصص المطلوب.

واوضح قرار المجلس، انه في حال تمت الموافقة على الانتقال لأي من التخصصات المطلوبة في الطلب سيُلغى قبول الطالب في التخصص السابق، ولا يحق له المطالبة بالعودة إليه.

وسيتم إعلان أسماء الطلبة الذين تم الموافقة على انتقالهم بعد موافقة مجلس التعليم العالي، ومن خلال الموقع الالكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد.