وزير العمل يلتقي مدير عام منظمة العمل العربية

الاصلاح نيوز –

بحث وزير العمل علي الغزاوي لدى لقائه اليوم الاحد مدير عام منظمة العمل العربية فايز المطيري المواضيع ذات العلاقة بقضايا العمل والعمال وسبل التعاون ما بين الوزارة ومنظمة العمل العربي .

وأكد الغزاوي ان الوزارة تعمل ضمن سياسة “التشغيل وليس التوظيف” لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة، مشيراً إلى الإطار الاستراتيجي للتدريب والتأهيل ومراكز التميز التي تعمل من خلال مؤسسة التدريب المهني في ثلاثة مجالات، هي: المياه، والصناعات الطبية والطاقة.

واوضح اهمية تعزيز ثقافة التشغيل الذاتي ودعم مبادرات التشغيل للشباب من خلال مشاريع صغيرة ومتوسطة تسهم في توفير العيش الكريم لهم، وتنقل الشباب من مرتبة الباحث عن عمل الى صاحب عمل, لافتا الى اهمية الشراكة الحقيقية والتعاون مع القطاع الخاص وفق برامج خاصة ومبادرات تعمل على تأهيل الشباب وتدريبهم على كيفية إدارة مشاريع صغيرة وآليات وضع دراسات جدوى لهذه المشاريع من اجل ديمومتها.

من جانبة عبر مدير عام منظمة العمل العربي عن سعادته بزيارة المملكة الاردنية الهاشمية وحرصه على الالتقاء بوزير العمل ورؤساء غرف الصناعة والتجارة والنقابات المعنية بشؤون العمل والعمال ولجنة العمل والتنمية في مجلس النواب, للحديث حول آليات تعزيز التعاون بين المنظمة وأطراف العمل الثلاث لا سيما في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب تعاونا أكبر بين كافة الأطراف في العمل التنموي , مشيدا بحجم الترابط والتنسيق الذي لمسه بين أطراف العمل الثلاثة (الحكومة وأصحاب العمل والعمال) في الاردن معتبرا تجربة المملكة في هذا المجال رائدة, مشيدا بالتعاون الكبير الذي تقدمه كافة الجهات ذات العلاقة في المملكة لمنظمة العمل العربية وما تقدمه من برامج وأنشطة متنوعة.

وكان المطيري قد استعرض خلال اللقاء الذي حضرة العين زياد الحمصي رئيس غرفة صناعة عمان والعين نائل الكباريتي رئيس غرفة تجارة الاردن, وعدنان ابو الراغب رئيس غرفة صناعة الاردن ومازن المعايطة رئيس اتحاد نقابات العمال والسيد عيسى مراد رئيس غرفة تجارة عمان, أهم التحديات التنموية التي تواجهها البلدان العربية فى هذه المرحلة فى ظل التغيرات والتطورات ،التى تمر بها المنطقة والحاجة الملحة لتضافر الجهود لإيجاد حلول عملية تساعد على تحقيق إنجازات ملموسة، لصالح العمال وتحسين مستوى معيشة الإنسان في الوطن العربى.

واشاد الحضور بالدور المتطور الذي تضطلع به منظمة العمل العربي في جانب تنمية الموارد البشرية العربية للاستفادة من طاقاتها الكاملة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودورها في تنسيق جهود أصحاب العمل والعمال على المستويين العربي والدولي وتنمية وصيانة الحقوق والحريات النقابية وتقديم المعونة الفنية في مجالات العمل إلى أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول بما يسهم في تطور القوى العاملة العربية ورفع كفاءتها الإنتاجية، مؤكدين في الأن ذاتة عمق العلاقة التشاركية بين وزارة العمل واطراف العمل والنقابات.