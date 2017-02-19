اطلاق جائزة الصيدلاني المتميز لتكريم المتميزين في العام 2016

الاصلاح نيوز –

أطلقت شبكة الصيادلة الأردنيين والعرب ” فارماجو ” جائزة الصيدلاني المتميز والتي تهدف الى تكريم الصيادلة المتميزين في العام 2016 ، ممن كان لهم بصمة واضحة في رفع من شأن وسوية مهنة الصيدلة على مختلف القطاعات الصيدلانية .

وقال ممثل الشبكة الدكتور مالك السعدي، في تصريح صحفي اليوم الاحد، ان بدء استقبال طلبات المشاركة في الجائزة اعتبارا من اليوم ولغاية الثالث من نيسان المقبل ،حيث ان لجنة لجائزة حددت سبعة قطاعات صيدلانية للجائزة، هي جائزة الصيدلاني المتميز في القطاع العام، وجائزة الصيدلاني المتميز في قطاع صيدليات المجتمع، وجائزة الصيدلاني المتميز في مجال الصناعة الدوائية، وجائزة الصيدلاني المتميز في المجالات الأكاديمية والأبحاث العلمية والسريرية من حملة شهادة البكالوريوس والماجستير، وجائزة الصيدلاني الشاب المتميز ، وجائزة الصيدلاني السريري (صيدلاني المستشفى المتميز)، وجائزة التميز المهني و النقابي.

وبين انه يمكن التقدم للجائزة من خلال موقع فارماجو www.pharmajo.com، وتعبئة النموذج المخصص للترشيح الموجود على الموقع، او من خلال تعبئة النموذج الخاص بالجائزة والموجود نسخة منه في ديوان نقابة الصيادلة الاردنية ومقر اللجان الفرعية في المملكة و مركز حمدي منكو في الجامعة الاردنية .

وأوضح السعدي ان لجنة تحكيم مستقلة ستقوم بالنظر في طلبات المشاركة المقدمة للجائزة وتحديد الفائزين فيها، وسيتم الإعلان عن اسماء المشاركين الفائزين في حفل خاص لتوزيع الجوائز.

ولفت الى أن جائزة الصيدلاني المتميز تعد الأولى من نوعها في المملكة والدول العربية، وان من شأنها ان تعكس الدور الريادي والحضاري للأردن في القطاع الصيدلاني وغيره من القطاعات.