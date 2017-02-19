انطلاق فعاليات معرض “آيدكس” في أبوظبي

الاصلاح نيوز –

برعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات القائد الأعلى للقوات المسلحة، انطلقت اليوم الأحد فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للأمن والدفاع “آيدكس” ونافدكس 2017 بأبوظبي في نسخته الـ 13 ، وذلك بمشاركة نحو 1235 شركة مصنعة للأسلحة ووسائل الدفاع من 57 بلدا.

وتشارك الإمارات بأكبر جناح في المعرض يضم نحو 50 شركة بزيادة في التمثيل بلغت 17 بالمائة مقارنة مع نسخة 2015.

ويعرف المعرض حضور شخصيات عسكرية وحكومية دولية، من أبرزها وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس ووزير الدفاع المصري اللواء صدقي صبحي ووزارات دفاع وقادة جيوش دول أخرى.

ويتوقع أن يصل حجم الصفقات الموقعة خلال هذا المعرض إلى 18 مليار درهم إماراتي.

وقال وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع، محمد بن أحمد البواردي، السبت، في كلمة افتتاحية، إن التكنولوجيا باتت تتيح مزايا فريدة لمؤسسة الدفاع، لكنها قد تشكل خطرا إذا وقعت في يد الخصوم، خاصة الجماعات الإرهابية.

وأضاف البواردي، أن ثورة المعلومات جلبت معها نوعا جديدا من الحرب، مشيرا إلى “الحرب السيبرانية” تستوجب مزيدا من التطوير الرقمي، عبر الاستثمار في القدرات الرقمية وتجنيد المحترفين الموهوبين وبناء القدرات الاستخباراتية. وكالات