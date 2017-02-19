أي دولة ستكون بعد تخلي ترمب عن حل الدولتين ؟

الاصلاح نيوز –

يشكك كثير من المحللين في الولايات المتحدة الاميركية وخارجها وفي منطقة الشرق الاوسط ، اذا ما كان الرئيس الاميركي دونالد ترمب « الملياردير صانع الصفقات « انه يعرف اكثر من العناوين عن الصراع في الشرق الاوسط الذي مركزه القضية الفلسطينية ، او ان لديه مقاربة فيها من الوضوح اكثر للخطوة التالية بعد ان اعلن في مؤتمره الصحفي مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان « حل الدولتين « لم يعد قائما او انه ليس الحل الوحيد للصراع التاريخي في منطقة الشرق الاوسط الناجم عن بقاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية في حرب 1967 التي يفترض ان تقوم على خطوطها في الرابع من حزيران الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

هل قصد الرئيس الاميركي حل الدولة الواحدة ثنائية القومية كبديل « لحل الدولتين « ؟! وهنا يعقب النائب عن الوسط العربي في الكنيست الاسرائيلي اذا كان هو ما سيفضي اليه تصريح الرئيس ترمب فانني وقصد نفسه ساترشح لانافس بينامين نتنياهو على موقع رئيس الدولة الواحدة ثنائية القومية وسافوز بهذا يجزم الطيبي اعتمادا على وقائع على الارض تقول ان الشعب الفلسطيني في الدولة ثنائية القومية خلال سنوات قليلة سيكون عدده اكثر من اليهود ما يحقق افضيلة الفوز لاي مرشح من ابناء الدولة الواحدة ثنائية القومية.

بالتاكيد مثل هذا الخيار ليس في وارد اليمين الاسرائيلي بالمطلق ولا حتى اي تيار او حزب اسرائيلي وربما ايضا في اليسار الذي طالما نادى بحل الدولتين كاساس لحل

الصراع ، لذا فان نتنياهو لم يعقب ولم يذكر في تصريحاته مع الرئيس ترامب لا حل الدولتين ولا حل الدولة الواحدة ثنائية القومية ، و كان ولا زال يهم اليمين الاسرائيلي البقاء في خانة رفض اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ، ليس بالاقوال فقط انما بالسياسة العدوانية التي مركزها الاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلة

التي بات يناهز اعداد المستوطنين فيها نحو 700 الف مستوطن الى جانب اجراءات احادية الجانب واعتداءات على الارض بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه لا يمكن حصرها.

قادة العالم وايضا اعضاء بارزون في الحزبين الديمقراطي والجمهوري حزب الرئيس ترمب ، يعبرون عن مدى الصدمة بالفوضى التي يحدثها الرئيس ترمب والتي تصدر من البيت الابيض ازاء القضايا العالمية المختلفة حتى ان الجمهوري البارز جون ماكين يقول « من الافضل التركيز على افعال الرئيس لا اقواله « وهذا فيه من الصحة الكثير لانه خلال اسابيع فقط مضت من ولايته قال اشياء وتراجع عنها بعد ذلك فقد شكك بمبدأ الصين واحدة ثم عاد ليؤكد التزام الولايات المتحدة بها وقال ان حلف الاطلسي منظمة بالية والان نائب الرئيس مايك بينس ووزير دفاعه وخارجيته جيمس ماتيس وريكس تريلسون يواصلون القول والتاكيد بكل المعاني « ان على اوروبا الاطمئنان».

الرئيس ترمب يصعد اللهجة واركان الادارة تقوم بالدور المهم والحقيقي على الارض ففي قمة العشرين في برلين ومؤتمر ميونخ للامن الدولي قال نائب الرئيس ووزير الخارجية والدفاع ان العلاقة مع الاتحاد الاوروبي استراتيجية وحلف الاطلسي التزام اكيد كما ان غزل الرئيس الاميركي بالرئيس الروسي بوتين ليس بالمجان بل له حدود بان تكون كلمة اميركا هي العليا وبان تتوقف عن دعم النظام السوري وتوصيف المعارضة السورية المعتدلة بالارهابية وقبل كل شيء لا رفع للعقوبات عن روسيا قبل تنفيذ اتفاق منسيك الخاص باوكرانيا وهي اسس لديمومة الازمة مع موسكو لانه ليس في وارد بوتين تلبية اي شرط مما سبق في سياق ذهابه بعيدا بسياسة

اعادة روسيا كقوة كبرى على الساحة الدولية.

في مسألة الصراع العربي الاسرائيلي الطويل ، لم يكن النجاح حليفا لاي خطط او مبادرات اطلقتها ورعتها الادارات الاميركية المختلفة ، وكان ايضا هذا الفشل مرافقا ايضا لرؤية حل الدولتين وغيرها من المبادرات الاميركية التي كان جوهرها في النهاية واحدا وهو دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية تعيش بامن

وسلام جنبا الى جنب مع اسرائيل لكن رفض الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة لتحقيق هذه الرؤية ومواصلة الاجراءات والاستيطان والعدوان على الارض كان دائما يجعل هذه الرؤية مجرد شعار لا امكانية لتحقيقه الا بزوال الاحتلال اصل المشكلة وبالتالي انعدام الاثر القانوني والسياسي لاي وقائع قامت بناء على الاحتلال القائم منذ نحو نصف قرن.

يواجه العالم اليوم تصريحات الرئيس الاميركي بالاصرار على حل الدولتين وبهذا صدرت تصريحات ، من كافة دول العالم والامم المتحدة وحتى بعض اركان

الادارة الاميركية الجديدة حتى ان المندوبة الاميركية في الامم المتحدة نيكي هايلي اشارت بعد تصريحات الرئيس ترمب « ان حل الدوليتن قائم لكن علينا ان نفكر خارج الصندوق « وتقول مصادر دبلوماسية « انه ليس جديدا اطلاق يد اليمين الاسرائيلي في اجهاض كافة جهود السلام قد قامت الحكومات الاسرائيلية

بالمهمة على مدار الوقت ، كما ان الادارات الاميركية المتعاقبة بصرف النظر على نواياها لم تمارس جديا اي ضغط على حكومة اسرائيل لوقف الاستيطان

والاعتداءات ودفعها الى السلام حتى ان الرئيس الاميركي السابق باراك اوباما اتخذ اجراءات كانت اساسا اقرب الى مناكفة نتنياهو -الذي انعدمت الكيمياء الشخصية

بينهما–منها الى دفع اسرائيل للسلام لان الاخيرة حصلت في نهاية ولايته على دعم مالي هو الاكبر في تاريخ الولايات المتحدة بمبلغ 38 مليار دولا للسنوات السبع المقبلة اعتبارا من العالم القادم ». واذا ما تم الذهاب لمناقشة السلام الاقليمي الذي روجه نتنياهو للرئيس الاميركي ترامب ، فهو وفق كافة الوقائع والمواقف ، بالنسبة للمواقف العربية كافة كان سيكون نتيجة لحل الدولتين بكل الاحوال الذي يضمن الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ، وهذا هو جوهر المبادرة العربية للسلام التي ترفض اسرائيل الموافقة عليها وبالتالي ليس بالامكان وفق الموقف العربي بان يتم تعديل او العودة عن هذه المبادرة التي تحضى باجماع

اسلامي ودولي ايضا ، كما ان شروط نتنياهو لن تكون في وارد القبول فالمبادرة العربية كما هي واسس السلام وشروطه ومرجعياته واضحة ايضا ولم يسمع احد ان

هناك خلافا لذلك في الموقف العربي الجماعي الذي اقر في قمة بيروت عام 2002 والاردن يقف على راس الدول المطالبة بالدولة الفلسطينية وفق الشروط والمرجعيات ذات الصلة كمصلحة اردنية عليا مثلما هي مصلحة فلسطينية عليا الى جانب الموقف الاردني الحاسم والثابت بان القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع في المنطقة.

صحيح وفق المعطيات فان اسرائيل تعيش نشوة مع الرئيس الاميركي ترمب ، مدعمة باركان في ادارته شديدة الولاء لاسرائيل ، فالسفير الاميركي الجديد في اسرائيل

ديفيد فريدمان مؤيد قوي للاستيطان وكذلك صهر الرئيس الاميركي جيارد كوشنر هو يهودي وكلفه الرئيس بادارة ملف السلام الاسرائيلي الفلسطيني ، الى جانب بقية

فريق البيت الابيض الذين يذهبون بذات الاتجاه وهو طيف يشكل للحكومة الاسرائيلية دعما غير مسبوق هو ما قاله نتنياهو في البيت الابيض لدى ظهوره في المؤتمر الصحفي مع الرئيس الاميركي ترمب. تتعالى الاصوات في اسرائيل وخصوصا لدى اليمين في التسابق الى استغلال الواقع على الارض فهناك ، الحديث عن ضم الضفة الغربية ، خصوصا المناطق «ج»

التي تشكل نحو 70 بالمئة من اراضي الدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين وابقاء مناطق « أ» و «ب» في حالة كانتونات مقطعة وبلا تواصل مع بقية ارجاء الضفة الغربية اضافة الى تكريس انفصال غزة سياسيا وميدانيا وهذا يشمل ضم المستوطنات لاسيما بعد شرعنة الاستيطان بما يسمى» قانون التسوية « الذي اقره الكنيست الاسرائيلي خلال الفترة الاخيرة.

الواقع يقول ان الحكومة الاسرائيلية لن تقبل الدولة ثنائية القومية ، لانها ستنتج اغلبية فلسطينية ، مع رفص الاعتراف بيهودية الدولة التي يطالب بنها نتنياهو ، كما ان الاعفاء العلني من حل الدولتين جاء من فم الرئيس الاميركي دونالد ترمب ، ولعبة السلام الاقليمي قواعدها محددة بالمبادرة العربية للسلام وليس رؤية

اليمين الاسرائيلي ، فدفن حل الدولتين صحيح انه نسف لكافة جهود ومرجعيات السلام ، لكنه وفق الواقع الذي ساد خلال السنوات الطويلة فانما كالضرب بالميت منذ زمن.