2137 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي

الاصلاح نيوز –

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة الى سوق الجملة المركزي للخضار والفواكه التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم 2137 طنا منها 1522 طن خضار والباقي فواكه وورقيات من مختلف الاصناف.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الاصناف التي وردت الى السوق حسب ادنى واعلى سعر للكيلو الواحد، ومنها: باذنجان اسود عجمي تراوح سعر الكيلو بين 150- 400 فلس، البطاطا 250 – 600 فلس، البندورة 100 -500 فلس، الجزر 350-450 فلسا، الخيار 200-650

فلسا، الزهرة 50 -250 فلسا، فاصولياء 1 -2 دينار، الكوسا 250- 800 فلس، برتقال ابو صرة 500 فلس – 1 دينار، تفاح 250- 500 فلس، برتقال شموطي 250-800 فلس، كريفوت 200- 600 فلس، الليمون 250 -800 فلس، مندلينا 250- 800 فلس، موز بلدي 250 – 700 فلس.