الوحدات يتأهب للجولة الأولى من كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

الاصلاح نيوز –

يصل اليوم الاحد الى عمان، وفد نادي النجمة اللبناني وذلك لمواجهة فريق الوحدات الساعة السادسة من مساء يوم بعد غد الثلاثاء على ستاد الملك عبد الله الثاني بمنطقة القويسمة في الجولة الاولى من مباريات المجموعة الثالثة لدوري المجموعات من كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والتي تقام بنظام الذهاب والاياب.

وتضم المجموعة الثالثة الى جانب الوحدات والنجمة صحم العماني والمحرف البحريني حيث سيلعب الفريقين ايضا على ستاد السيب الدولي بسلطنه عمان يوم بعد غد الثلاثاء.

ويضم الوفد سامي الوزان (رئيساً) وأسعد سبليني إدارياً ومحمد إدلبي مدير النادي والزميل حسن التنير مسؤولاً إعلامياً، المدير الفني بلال فليفل والمدرب جمال الحاج ومساعد المدرب محمد إبراهيم ومدير الفريق بهيج قبيسي ومدرب الحراس زياد الصمد والمعالج الفيزيائي مازن أحمدية ومسؤول التجهيزات رأفت الكشلي، بالإضافة إلى 20 لاعب وهم (أحمد التكتوك، ربيع الكاخي، أكرم مغربي، بلال نجارين، حسن العنان، حسن المحمد، حمزة سلامي، خالد التكه جي، علي همدر، قاسم الزين، مازن جمال، ماهر صبرا،محمد حمود، مصطفى كساب، نادر مطر، يوسف الحاج، السوري عبدالرزاق حسين، الغاني نيكولاس كوفي، الصربي بيتر بلانيتش، الاوغندي حسن واسوا).

في المقابل يتأهب الوحدات للجولة الاولى من البطولة، رغم ان الفريق يعاني من ضغط المباريات، حيث يسعى «الاخضر» الى تعويض اخفاقه بدوري ابطال اسيا والتي ودعها بثلاثية من الوحدة الاماراتي الى التأهل للادوار المتقدمه من كأس الاتحاد وهي المسابقة التي يراهن عليها انصار «المارد» كثيرا.

طاقم حكام قطري للمباراة

كما يصل اليوم ايضا مراقب المباراة الهندي برنس روفت، ومقيم الحكام السعودي خليل الغامدي، و طاقم الحكام القطري للساحة سعود العدبة (للساحة) , رمزان سعيد النعيمي محمد ظرمان (مساعدين) السوري فراس الطويل (رابعا).

الى ذلك يشهد فندق الريجنسي في عمان، عند الساعة (12) من ظهر يوم غد الاثنين المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة حيث سيتحدث كلاً على حدة المدير الفني للوحدات عدنان حمد والمدير الفني لنادي النجمة اللبناني بلال فليفل.

كما يشهد نفس المكان عند الساعة (11) صباح يوم غد الاثنين الاجتماع الفني للمباراة برئاسة مراقب المباراة وبحضور طاقم الحكام والمدير الاداري للفريقين وممثلي الأجهزة الأمنية والادارية الذين يشرفون على تنظيم اللقاء.

عن النجمه اللبناني

بدأت قصة النجمه عام (1945)، وهي السنه التي شهدت ظهوره على الساحة الرياضية اللبنانية، حين تنادى بعض شباب بيروت لتاسيسه ناد رياضي يجمع أبناء العاصمة ولم يكن يخطر ببالهم ان يصبح هذا النادي أكبر واعظم نادي في البلاد وصاحب أكبر شعبية جارفة على الإطلاق

يلقبه جمهوره بشعب النجمه، ويعد واحد من ابرز الفرق في العالم العربي والشرق الأوسط.

فاز بلقب بالدوري اللبناني الممتاز 8 مرات (1973، 1975، 2000، 2002، 2004، 2005، 2009، 2014)، كما حصل على كأس لبنان 5 مرات (1971، 1987, 1989، 1997، 1998)، ونال كأس الاستقلال مرتين عامي (1973 و 1974)، وكأس بلدية لبنان عامي (1950و1951) وكأس النخبة اللبناني: 8 مرات وكاس السوبر 5 مرات.

وعلى صعيد الانجازات الخارجية، فاز بلقب بطل دورة طرابلس العربية عام (1989)، وحل ثانيا في بطولة الاندية العربية عام (1983) وثالثا في نفس المسابقة سنه (1985)، والمركز الثالث في كاس الكؤوس العربية التي استضافها النادي، وجاء بالمرتبة الثانية لكاس الاتحاد الآسيوي (2005)، ومنح النجمه جائزة أفضل فريق آسيوي لشهر اذار عام 2000.

في عام 1975 خاض النجمة مباراة امام منتخب جامعات فرنسا حيث لعب في صفوفهم الاسطورة البرازيلية بيليه و فازت يومها الفريق اللبناني 2-0

يحتل النجمه المركز الثاني بالدوري اللبناني برصيد (31 نقطة)، حيث سجل (9 انتصارات) مقابل (4 تعادلات) ومثلها من الخساره، سجل الفريق (30 هدفا) وهو اعلى رقم بالبطولة مع السلام زغرتا والانصار، فيما اهتزت شباكه (15 مرة).

وكان الوحدات التقى اكثر من مرة بالنجمة اللبناني في المسابقة نفسها.