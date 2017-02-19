اوغلو: فرص للتعاون الأردني التركي المشترك في السياحة والصناعة والبنية التحتية واللوجستية

الاصلاح نيوز –

اكد رئيس اتحاد غرف التجارة والبورصات التركية رفعت اوغلو عمق العلاقات الاردنية التركية المشتركة، مشيرا الى العديد من مجالات وفرص التعاون الاستثماري المشترك في هذه قطاعات، وفي مقدمتها اربعة مجالات محددة في : المجال اللوجستي والسياحي، وكذلك في مجال الاستثمارات في البنية التحتية، و في المجالات الصناعية، نظرا للإمكانيات المتاحة ولتوفر فرص اكيدة للتعاون بين اللاردن وتركيا في هذه القطاعات والمجالات الاربع .

واضاف خلال حديث خاص لـ الدستور « على هامش زيارته الاسبوع الماضي للمملكة بناءا على « دعوة صديقنا العزيز رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي» – كما قال اوغلو – وللمشاركة في اعمال منتدى الاعمال الاردني التركي، ان ميناء العقبة يعتبر بمثابة البوابة المنفتحة نحو العالم بالنسبة للاردن عبر البحر، وفي الحقيقة فان ميناء العقبة هي نقطة الانفتاح بالنسبة للعالم العربي بالاضافة الى القارة الافريقية، وانني احب ان اهنئ وابارك للمملكة الاردنية رؤيتها الخاصة في العقبة، وعلى مدى 20 عاما، وتطور منظومة الموانئ في العقبة الخاصة، كما اسعدني جدا وجود استثمارات تركية في العقبة من خلال مساهمة احد المستثمرين الاتراك في انشاء منطقة صناعية في العقبة وقد بعث ذلك سعادة كبيرة في نفسي، لما يحمله هذا المشروع من ابعاد استثمارية وتجارية واقتصادية ذات جدوى تعزز العلاقات الثنائية المشتركة.

وردا على سؤال حول المشاريع الاردنية التركية المشتركة قال اوغلو :

لقد اتينا مع هذا الوفد الذي يضم نحو 50 من رجال الاعمال الاتراك والذين يعتبرون من رجال الاعمال المعروفين على الصعيد التركي، حيث ان مجموع الايرادات التي يتم تحقيقها من رجال الاعمال هؤلاء نحو 20 مليار دولار، كما ان هؤلاء يهتمون بالقطاعات الاربع التي اشرت اليها سابقا .

وعن الهموم المشتركة بين الاردن وتركيا قال اوغلو : اننا نعيش في عالم واحد واقليم واحد، وكلانا سواء الاردن او تركيا، نواجه تحديات مشتركة وفي مقدمتها قضية اللاجئين السوريين، والتي يتم النظر اليها بمثابة مشكلة بالنسبة للدولتين، ولكنني استطيع القول ان مخرجات مؤتمر لندن الاخيرة والمميزات التي حصل عليها الاردن من حيث تخفيف شروط مدخلات الانتاج تشكل فرصة للبحث في مشاريع مشتركة بيننا، لوضع تصورات حول كيفية الاستفادة من هذه المخرجات والمميزات للتصدير الى الدول الاوروبية .

وحول اتفاقيات التعاون بين غرف التجارة التركية وغرفة تجارة الاردن، قال رئيس اتحاد غرف التجارة والبورصات التركية رفعت اوغلو : ان هناك بروتوكول للتعاون المشترك بين الطرفين، مشيرا ان هناك تطلعات في المستقبل القريب تستهدف تحويل ذلك، وبلورة الاتفاقيات وصولا الى غرفة تجارية مشتركة، وفي نفس الوقت فان رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي يتولى رئاسة الغرفة العربية، وقد قمنا بتأسيس الغرفة التركية العربية المشتركة تحت رئاسته وبمبادرة من الجانبين، وقمنا ايضا بتأسيس الغرفة العربية التركية، ونحن الاثنان نترأسها بشكل مناوب وكل جهدنا هو تطوير العلاقات الاقتصادية فيما بين الجميع.

وعن فرص التعاون المشترك بين الغرف التجارية في مجال تنشيط السياحة البينية ما بين الاردن وتركيا قال اوغلو :

في هذا الاطار أؤكد بان اكمال انشاء البنية التحتية يحمل اهمية كبيرة في هذا الموضوع، وبطبيعة الحال فإن العاملين في المجال السياحي هم اعضاء في الغرف التجارية لدى الطرفين، وان شاء الله فان الاجتماعات المقبلة التي سنقوم بعقدها ستكون مخصصة حول بعض القطاعات المحددة والمتخصصة، وعندما يجتمع الاخوة العاملون في المجال السياحي من الطرفين فان هذه الاجتماعات بلا شك، سوف تبحث في كافة سبل وآليات التعاون المشترك .