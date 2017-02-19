مكاتب بريدية تبدأ اليوم استقبال طلبات وبيع بطاقات تجنيد ضباط الميدان

الاصلاح نيوز –

تبدأ المكاتب البريدية اعتبارا من صباح اليوم استقبال طلبات وبيع بطاقات تجنيد لضباط الميدان من خلال المكاتب البريدية المعتمدة والتي تستمر حتى الثاني من اذار المقبل.

وقال مدير عام البريد الاردني الدكتور خالد ذيب اللحام، ان البريد الاردني قام بتوزيع الطلبات الخاصة من خلال المكاتب البريدية المعتمدة لهذه الغاية والتي تم الاتفاق عليها مع القيادة العامة للقوات المسلحة – الجيش العربي والتي تشمل مكاتب في كافة انحاء المملكة بعد ان تسلم هذه الطلبات ووزعها على المكاتب، حيث سيقوم المواطن بتعبئتها وفق الاصول واعادتها الى مكاتب البريد التي ستقوم بإرسالها الى الجهة المعنية في القوات المسلحة.

وبين ان المكاتب البريدية المعتمدة في محافظة العاصمة هي مكتب بريد المقابلين ومكتب بريد سحاب ومكتب بريد العبدلي ومكتب بريد صويلح و مكتب بريد ماركا الشمالية وفي محافظة اربد كل من مكتب بريد اربد المركزي ومكتب بريد الرمثا ومكتب بريد دير ابي سعيد.

اضافة الى مكتب بريد الشونة الشمالية ومكتب بريد سما الروسان وفي محافظة الكرك مكتب بريد الكرك المركزي ومكتب بريد المزار الجنوبي وفي محافظة البلقاء مكتب بريد السلط المركزي وفي محافظة معان مكتب بريد معان المركزي ومكتب بريد الشوبك ومكتب بريد وادي موسى وفي محافظة الزرقاء مكتب بريد الزرقاء المركزي وفي محافظة المفرق كل من مكتب بريد المفرق المركزي ومكتب بريد البادية الشمالية الغربية ومكتب بريد البادية الشمالية الشرقية وفي محافظة الطفيلة مكتب بريد الطفيلة المركزي وفي محافظة مأدبا كل من مكتب بريد مأدبا المركزي ومكتب بريد ذيبان وفي محافظة جرش مكتب بريد جرش المركزي وفي محافظة عجلون مكتب بريد عجلون المركزي وفي العقبة كل من مكتب بريد العقبة المركزي ومكتب بريد القويرة.

واشار الدكتور اللحام الى ان التجارب السابقة الناجحة لاستخدام المكاتب البريدية في تقديم خدمات نيابة عن الوزارات والدوائر الحكومية , دفعت الجهات الراغبة بتوفير خدماتها للمواطن, الى التفكير بتقديم هذه الخدمات من خلال مكاتب البريد المنتشرة في كافة انحاء المملكة واشار الى ان البريد الاردني يسعى لتطوير خدماته من خلال استحداث خدمات جديدة, اضافة للخدمات البريدية التقليدية التي يقدمها والمتمثلة بالطرود البريدية والرسائل والبريد المهجن والبريد السريع والبريد الممتاز والصناديق البريدية ,حيث ابرم العديد من الاتفاقيات مع الدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص ، من اجل تسهيل حصول المواطن على الخدمة بيسر وسهولة.(بترا)