4.8 % ارتفاع أرباح شركة مصفاة البترول

الاصلاح نيوز –

ارتفعت نسبة صافي أرباح شركة مصفاة البترول الأردنية 4.8 في المئة في نهاية العام الماضي، لتسجل 32.85 مليون دينار، مقارنة مع 31.35 مليون دينار بنهاية 2015.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية المهندس عبدالكريم العلاوين، ان الأرباح نتجت من أنشطة الشركات التابعة للشركة كتسويق المنتجات البترولية ومصنع الزيوت.

وبيّن ان ربح الشركة من نشاط التكرير ثابت بمبلغ 15 مليون دينار بعد خصم قيمة الضريبة، مضيفا انه يتم قيّد ما يزيد على ذلك من الأرباح في حساب تسوية الأرباح مع الحكومة.

واكد المهندس العلاوين، ان الشركة مستمرة في التطوير والتحديث ضمن رسالتها ورؤيتها والتزاما منها بتلبية كافة احتياجات المملكة من أنشطة التكرير المختلفة.وشدد على ان الشركة تواكب التحديث والتطوير وزيادة شراكاتها المحلية والاقليمية من خلال أذرعها التسويقية، كشركة تسويق المنتجات البترولية ومصنع الزيوت، مبينا ان زيوت جوبترول أصبحت علامة تجارية منافسة في دول المنطقة وليس فقط في الأردن.