100 ألف يشاركون في مسيرة داعمة للاجئين ببرشلونة

-الاصلاح نيوز

شهدت مدينة برشلونة الإسبانية، اليوم السبت، مسيرة داعمة للاجئين، طالبت دول أوروبا بفتح حدودها لاستقبال المزيد منهم.

وشارك في المسيرة، التي دعت إليها منظمات المجتمع المدني، وحملت عنوان: “نريد قبول اللاجئين”، قرابة 100 ألف شخص، إلى جانب ممثلي عن الأحزاب السياسية والليبرالية والنقابات العمالية.

وانتقد المشاركون دول أوروبية أقامت جدران على حدودها لمنع تدفق طالبي اللجوء، وطالب المحتجون الدول الأوروبية بفتح حدودها أمام اللاجئين.

ورددوا شعارا من قبيل: “لا مزيد من الموت”، و”افتحوا حدودكم أمام اللاجئين”.

وطالب بيان صادر عن منظمة “كاسا نوسترا كاسا فوسترا”(بيتنا وبيتكم)، الحكومة الإسبانية ومسؤولي الاتحاد الأوروبي، بالإيفاء بالوعد التي قطعوه بشأن استقبال اللاجئين.

وقالت رئيسة برلمان كاتالونيا، كارمي فوركاديل، التي شاركت في المسيرة، في تصريح صحفي: “نأمل أن تكون هذه المسيرة مثالا لدول ومدن أوروبية أخرى. ويمكننا أن نغير معا سياسات الاتحاد الأوروبي”.

من جانبه، قال الزعيم الاشتراكي الكتالوني، ميكيل إسيتا: “هذه مظاهرة مدنية، نريد أن نسمع أصواتنا للحكومة الإسبانية وللاتحاد الأوروبي. لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيد أكثر من ذلك”.