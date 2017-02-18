رفع أسعار 3 أنواع من الخبز

-الاصلاح نيوز

اكد رئيس غرفة صناعة الاردن عدنان ابو الراغب ان القطاع الصناعي بجميع قطاعاته الفرعية، يدفع أكثر من 3ر1 مليار دينار ضريبة مبيعات سنويا، أي حوالي 30بالمئة من قيمته المضافة.

وقال خلال لقاء نظمته الغرفة مع مندوبين عن دائرتي الجمارك وضريبة الدخل والمبيعات للحديث حول القرارات الاقتصادية الاخيرة للحكومة، ان هذا الرقم يدل على ان غالبية الايرادات الضريبية تأتي من القطاع الصناعي وهو مؤشر الى الدور المحوري الذي يلعبه بعملية التنمية الاقتصادية تعزيز ايرادات الحكومة المركزية.

واضاف بأن التزام القطاع الصناعي بتوريد ضريبة المبيعات والتعريفات الجمركية يدل على وعي والتزام القطاع الصناعي بجميع القوانين رغم الازمات المتعاقبة التي تؤثر سلباً عليه وابرزها اغلاق الاسواق التقليدية وانخفاض الطلب محلياً.

وحسب بيان صحافي اصدرته الغرفة اليوم السبت اشار ابو الراغب، الى ان القرارات الحكومية الاخيرة لها تماس مباشر مع دورة الانتاج للقطاع الصناعي بجميع منشآته صغيرة ومتوسطة وكبيرة.

وتساءل الصناعيون عن منتجات المخابز وهل سيطالها ارتفاع الضرائب، حيث رد مساعد مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات سليمان الطالب بان زيادة الضريبة من 4 الى 16 بالمئة شمل 3 بنود وهي: خبز مقرمش وخبز معجون بالزنجبيل و خبز محمص.

واكد مدير مديرية التعرفة بالجمارك محمود الرشدان ان الرسم الجمركي موحد على مختلف المواد المستوردة والخاضعة لجداول التعريفات الجمركية.