أرباح المصفاة ترتفع إلى 85ر32 مليون دينار

-الاصلاح نيوز

ارتفعت أرباح شركة مصفاة البترول الأردنية الصافية بنسبة 8ر4 بالمئة في نهاية العام 2016 إلى 85ر32 مليون دينار مقارنة مع 35ر31 مليون دينار بنهاية 2015.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالكريم العلاوين، في بيان أصدرته الشركة اليوم السبت، إن الأرباح نتجت من أنشطة الشركات التابعة للشركة كتسويق المنتجات البترولية ومصنع الزيوت.

وبين ان ربح الشركة من نشاط التكرير ثابت بمبلغ 15 مليون دينار بعد خصم قيمة الضريبة، مضيفا أنه يتم قيد ما يزيد على ذلك من الأرباح في حساب تسوية الأرباح مع الحكومة.

وأكد المهندس العلاوين أن الشركة مستمرة في التطوير والتحديث ضمن رسالتها ورؤيتها والتزاما منها بتلبية احتياجات المملكة من أنشطة التكرير كافة.

وشدد على أن الشركة تواكب التحديث والتطوير وزيادة شراكاتها المحلية والاقليمية من خلال أذرعها التسويقية، مثل شركة تسويق المنتجات البترولية ومصنع الزيوت، مبينا أن زيوت جوبترول أصبحت علامة تجارية منافسة في دول المنطقة وليس فقط في الأردن.

-(بترا)