البنتاغون: قادة داعش بدأوا يغادرون الرقة

الاصلاح نيوز –

أعلن البنتاغون أن قادة تنظيم داعش بدأوا يغادرون مدينة الرقة السورية التي تعتبر “عاصمتهم” على وقع تقدم “قوات سوريا الديموقراطية” التي يدعمها التحالف الدولي ضد المتطرفين.

وقال النقيب جيف ديفيس متحدثا باسم وزارة الدفاع الأميركية “بدأنا نشهد أن عددا كبيرا من القادة الكبار في تنظيم داعش، عددا كبيرا من كوادرهم، بدأوا يغادرون الرقة”.

وأضاف “لقد أخذوا في الاعتبار بالتأكيد أن نهايتهم وشيكة في الرقة”، لافتا إلى انسحاب “منظم جدا ومنسق جدا”.

وتشكل الرقة الهدف الثاني الرئيسي للتحالف الدولي بعد مدينة الموصل العراقية.

وبدأت قوات سوريا الديموقراطية، وهي تحالف من مقاتلين عرب وأكراد، هجوما في السادس من تشرين الثاني (نوفمبر) يهدف أولا إلى “عزل” المدينة السورية عبر قطع كل طرق التواصل بينها وبين الخارج.

ويقول البنتاغون إن هذا الهدف بات شبه منجز. وأوضح الجيش الأميركي أنه لم يعد أمام المتطرفين سوى طريق واحدة في جنوب شرق المدينة.

وأوضح ديفيس أن هذه الطريق تقع على طول الضفة الشمالية لنهر الفرات وتربط الرقة بدير الزور، مشيرا إلى أن الطرق المؤدية إلى الشمال والغرب قطعتها قوات سوريا الديموقراطية عبر تدمير جسور على الفرات.

وإذا كانت عمليات “عزل” المدينة قد أحرزت تقدما، فإن التحالف الدولي لم يكشف حتى الآن خطته لاستعادتها.

ويسود الغموض أيضا الدور الذي سيضطلع به المقاتلون الأكراد في قوات سوريا الديموقراطية الذين أثبتوا فعالية في المعركة لكن تركيا لا تزال تصنفهم “إرهابيين”.

واقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على التحالف إشراك قوات تركية في المعركة بدل هؤلاء.

والتقى وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس الخميس في بروكسل نظيره التركي فكري ايشيك، فيما يلتقي رئيس أركان الجيوش الأميركية الجنرال جو دانفورد الجمعة نظيره التركي خلوصي اكار في تركيا، وفق البنتاغون.-(ا ف ب)