الملقي يرفض استحداث منصب المدير العام للملكية وتسمية الدباس لشغله

– الاصلاح نيوز

أوقف رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي تعيين حسين الدباس مديرا عاما للملكية الأردنية منذ يوم الاربعاء الماضي وفق مصدر طلع أكد ان الرئيس الملقي بعد ان علم بتعيين الدباس الاربعاء الماضي، طلب من وزير المالية عمر ملحس أن يوعز لمندوبي الحكومة في مجلس ادارة الملكية بعدم الموافقة على قرار استحداث منصب مدير عام للملكية وتسمية الدباس لشغله.

وقال ان الرئيس فور أن علم بقرار التعيين اتصل برئيس مجلس ادارة الملكية سعيد دروزة وأبلغه بعدم موافقته على تعيين الدباس.

وكان مجلس ادارة الملكية عقد جلسته رقم 256 في 14 الجاري (مرفق صورة عن محضر هذه الجلسة)، وقرر ما يلي:

1 – تغيير مسمى المدير العام / الرئيس التنفيذي في الشركة ليصبح الرئيس التنفيذي في الشركة ويكون مسؤولا عن ادارة الشركة امام مجلس الادارة ويتولى ادارة الشركة وكلفه مهام وصلاحيات المدير العام / الرئيس التنفيذي وفق قرارات مجلس الادارة السابقة والانظمة الداخلية في الشركة.

2 – استحداث منصب المدير العام والذي يتبع مباشرة للرئيس التنفيذي ويتولى ادارة الأمور اليومية في الشركة ويتولى المهام والصلاحيات التي يفوضه بها الرئيس التنفيذي او مجلس الادارة.

3 – تكليف عضو مجلس الادارة الكابتن سليمان عبيدات عضو منتدب من مجلس الادارة لتولي مهام الرئيس التنفيذي في الشركة وذلك اعتبارا من تاريخ عقد هذه الجلسة.

4 – تعيين السيد حسين الدباس مديرا عاما للشركة وذلك اعتبارا من تاريخ عقد هذه الجلسة.

5 – الغاب قرار مجلس الادارة رقم (8) في جلسته رقم (251) المنعقدة بتاريخ 5 /10/ 2016.

6 – تفويض رئيس مجلس الادارة بتحديد راتب كل من المدير العام والرئيس التنفيذي.

7 – تكليف الادارة التنفيذية باجراء كافة التعديلات اللازمة على أنظمة الشركة الداخلية ووضع الآليات اللازمة لتنفيذ هذا القرار وعرضها على مجلس الادارة لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبا.