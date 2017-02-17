الملقي يطالب سلطة العقبة أن يكون المبلغ المقدم لدعم حفل الموسيقار “ياني” سلفة مستردة

-الاصلاح نيوز

طلب رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي من رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ناصر الشريدة أن يكون المبلغ الذي قدمته السلطة لحفل الموسيقار العالمي “ياني” الذي سيقام في العقبة في شهر نيسان المقبل سلفة مستردة بحسب مصدر ملطع أكد أن الرئيس الملقي عندما علم بموضوع الحفل ودعم السلطة له تدخل وأوعز للشريده بأن لا تتحمل السلطة أية مبالغ تجاه ذلك.

وقال ان الرئيس الملقي طلب ان يكون المبلغ المقدم سلفة مستردة من ريع الحفل الذي يأتي ضمن جهود السلطة لدعم السياحة في العقبة.

الى ذلك اكدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ان تقديم الدعم لحفل الموسيقار العالمي “ياني” في العقبة خلال شهر نيسان المقبل والذي يقوم على تنفيذه القطاع الخاص “مشروط بحسب قرار مجلس المفوضين بتحقيق دخل مالي يفوق كلفة المساهمة فيه والبالغ 100 ألف دينار جراء بيع تذاكر”.

واوضحت السلطة في بيان لها امس الجمعة ان “هذا الحفل هو الاول من نوعه في العقبة وان مجلس المفوضين اعتبر الدعم سلفة سيتم استعادتها من بيع التذاكر والدعم الذي تقدمه المؤسسات والشركات السياحية المعنية باقامة هذا الحفل”.

وقالت، ان مثل هذه “النشاطات تدعم وتؤازر القطاع السياحي في ظل التراجع السياحي الذي تشهده المملكة نظراً لما يمر به الاقليم من تحديات جسام ولاستغلال توافر الامن والامان في الاردن لجلب السياح وتحفيزهم على القدوم الى العقبة والمثلث السياحي الذهبي بعد ان فقدوا الكثير من الاسواق السياحية في المنطقة التي مازالت تعاني من عدم الاستقرار والاضطرابات”.

وكانت سلطة العقبة الخاصة درجت على اقامة هذا الحفل ضمن توجهها الاستراتيجي لتسويق المنتج السياحي في العقبة بالتشارك مع القطاع الخاص لما تلاقيه مثل هذه النشاطات من رواج عالمي واقبال، وهي احدى الوسائل الترويجية التي تتبعها كافة الجهات المعنية بالاستثمار والتطوير السياحي في العالم.

ودعت السلطة القطاع الخاص الى المبادرة في اقامة مثل هذه النشاطات المجدية ترويجياً واقتصادياً وسياحياً كونها تقدم المنتج السياحي وتوفر انفاقاً ماليا ضخماً يتم دفعه سنوياً للترويج للعقبة في كافة المحافل الدولية السياحية، حيث تتناقل وكالات العالم الاخبارية الحدث ومكان اقامته في العقبة ما يضعالعقبة على خريطة السياحة العالمية.

وتعول الجهة القائمة على الحفل على تسديد كامل نفقاته وتحقيق دخل مالي مباشر يقدر بحوالي 500 ألف دينار في حال حضور خمسة آلاف معجب للحفل بسعر تذكرة يصل الى 100 دينار في المتوسط ، هذا عدا عن الايرادات المالية غير المباشرة والتي يحققها وصول السياح لحضور الحفل والاطلاع على معالم العقبة السياحية ومنطقة المثلث الذهبي السياحي حيث ان متوسط انفاق السائح خلال ايام الحفل يقارب الف دولار الامر الذي يعني صرف مبلغ خمسة ملايين دولار في السوق المحلي من قبل معجبي الموسيقار ورواد حفله.

والموسيقار “ياني” هو موسيقار يوناني وله ما يزيد على 250 مليون معجب في مختلف دول العالم وتحقق تسجيلاته الموسيقية مئات الملايين من الدولارات في مختلف اسواق العالم، وكان قد اقام عام 2015 حفلاً موسيقياً في منطقة الجيزة في مصر حضره اكثر من خمسة عشر الف معجب.