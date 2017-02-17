تشييع جثمان الشهيد العمرو بالكرك

-الاصلاح نيوز

شيع في بلدة الجدعا شمال الكرك جثمان الشهيد الملازم اول ابراهيم تيهي العمرو الذي ارتقى شهيدا أمس اثناء تأديته الواجب.

وجرت للشهيد العمرو مراسم تشييع مهيبه حيث حمل على اكتاف رفاقه من منتسبي الأمن العام ملفوفا بالعلم الأردني ليوارى الثرى في مقبره البلده الى مثواه الأخير

وشارك في تشييع جثمان الشهيد العمرو مدير الأمن العام اللواء الركن احمد سرحان الفقيه وعدد من ضباط وضباط صف وأفراد الأمن العام والاجهزه الامنية وجمع من ذوي الشهيد وأبناء الاْردن.

وقدم اللواء الركن الفقيه واجب العزاء والمواساة لذوي الشهيد باسمه ونيابه عن كافة منتسبي الأمن العام وأبناء الوطن.

يشار الى ان الشهيد العمرو وهو احد مرتبات الادارة الملكية لحماية البيئة استشهد اثناء تأديته لواجبه امس بعد اصابته بعيار ناري من قبل احد الاشخاص الذين تم القاء القبض عليه لاحقا.

حيث قام باطلاق النار على وحدة من حماية البيئة كانت متوجهة اليه بعد ورود معلومات عن وجود حيوان مفترس “تمساح” بحوزته، وعند اقتراب الدورية منه بادر باطلاق النار على الدورية مما ادى الى اصابة الملازم العمرو واستشهاده لاحقا.