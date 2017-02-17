العنانبة : جميع طرق الطفيلة الرئيسية والفرعية سالكة

-الاصلاح نيوز

قال محافظ الطفيلة رئيس لجنة بلدية الطفيلة الكبرى الدكتور مفيد العنانبة، أن جميع الطرق الرئيسية والفرعية في المحافظة سالكة، وان الامور عادت الى مسارها الطبيعي بعد أن عانت عدة مناطق من تبعات المنخفض الجوي الذي أثر على العيص والعين البيضاء والقادسية والحلا والحرير.

وأضاف العنانبة، خلال تصريح الى “الرأي”، ان ارتفاع الثلوج في المناطق الجنوبية المرتفعة في الطفيلة سجل أكثر (50) سنتيمترا، ما ادى الى اغلاق العديد من الطرق الفرعية والرئيسية التي تعاملت معها كوادر البلدية والاشغال العامة وعملت على فتحها بالكامل بحيث لم تعد هنالك أي طرق مغلقة.

واشار الى ان فرق الطوارئ تعاملت مع مئات الشكاوى لمداهمة المياه للمنازل وفتح العبارات التي اغلقت في مناطق وادي زيد والعيص والحمة السمراء، اضافة الى تسليك اودية في مختلف المناطق وفتح الشارع الرئيسي والاودية الخطرة في منطقة السلع والمعطن وابو بنا، ووضع حواجز على مناهل شبكة الصرف الصحي والتي تفجرت في عدد من المناطق.

وساهمت الاليات التابعة للقوات المسلحة الاردنية بجهد لافت في اعمال فتح الطرق الخارجية والداخلية في مناطق القادسية التي سجلت اعلى تكاثفا في تساقط الثلوج، وتقديم المعونات الغذائية والخبز للمواطنين الذين لم يتمكنوا من الخروج الى الاسواق، وعملت القوات المسلحة على نقل المواطنين المحاصرين من الثلوج الى بيوتهم ونقل المرضى الى مستشفى الامير زيد العسكري، في وقت تولت فيه بلدية الطفيلة الكبرى وكوادر الاشغال العامة والدفاع المدني الاشراف على ضمان تسليك الطرق الداخلية في المدينة ومراكز الالوية التي شهدت تساقطا للثلوج او ارتفاعا لافتا في منسوب المياه.

وادى بدء ذوبان الثلوج المتراكمة في ساحات وشوارع مدينة الطفيلة بعد ظهر أمس، الى تشكل السيول وبرك ضخمة للمياه بين الاحياء ادت الى الحاق اضرار بالغة بأطاريف الشوارع، اضافة الى استمرارية تعطل شبكة الصرف الصحي في منطقة وادي زيد والعيص الذي شكا قاطنوها من عدم تجاوب ادارة مياه الطفيلة المشرفة على شبكات الصرف الصحي من التعاطي مع شكاويهم منذ يومين.

في حين أكدت مصادر في سلطة المياه في الطفيلة، ان ادارة المياه قامت بتشكيل خمس فرق توزعت على مناطق العيص وقصبة الطفيلة والعين البيضاء ولواء بصيرا لصيانة خطوط المياه، وفرق أخرى قامت بفتح شبكات الصرف الصحي للحد من تجمع المياه في الشوارع الرئيسية والاحياء السكنية.

وبحسب تأكيدات مدير زراعة الطفيلة المهندس حسين القطامين، فان الامطار والثلوج سيكون لها اثر ايجابي على المحاصيل الحقلية وتسريع عملية الانبات وكذلك المراعي والحراج والاشجار المثمرة والزراعات المختلفة بانواعها ونمو النباتات البرية وزيادة جريان الاودية باتجاه السدود وتحقيق مخزون للمياه الجوفية والسطحية وزيادة كميات مياه الشرب.