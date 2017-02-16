إطلاق مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالقمة العربية في الأردن

الاصلاح نيوز –

أطلقت اللجنة الإعلامية المسؤولة عن التحضيرات الإعلامية المتعلقة بالقمة العربية التي تستضيفها المملكة الأردنية الهاشمية، منصات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتويتر، ويوتيوب، بمسمى ArabSummit2017@.

وتهدف هذه المنصات، التي تطلق للمرة الأولى كوسيلة تفاعلية لمؤتمرات القمة العربية، إلى توسيع قنوات التواصل المباشر مع الإعلاميين والمهتمين بأخبار قمة عمّان واجتماعاتها التحضيرية، التي ستعقد خلال الفترة 23 – 29 آذار المقبل.

وبحسب اللجنة الإعلامية المسؤولة، فإن المنصات، التي أطلقت اليوم الخميس، تسعى أيضا للوصول إلى الشباب، الذين يشكلون القطاع الأوسع في العالم العربي، لتعريفهم بهذا الحدث العربي المهم وتمكينهم من التفاعل مع القضايا العربية الراهنة.

ويمتاز العالم العربي، بانتشار واسع لمنصات التواصل الاجتماعي، حيث يمثل الشباب الغالبية العظمى من مستخدمي هذه الوسائل. ويعد الأردن الدولة العربية الأكثر إنتاجا للمحتوى العربي على شبكة الإنترنت.

وتعرض منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بقمة عمّان محتوى إخباريا وتعريفيا، يعتمد بشكل أساسي على الصور والفيديوهات، ويوفر المعلومات بشكل محدث أولا بأول.

وبإمكان المهتمين زيارة هذه المنصات والتفاعل معها عبر الروابط الآتية:

– www.facebook.com/ArabSummit2017

– www.twitter.com/ArabSummit2017

– https://goo.gl/ydNCQr

يشار إلى أن الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية ستنعقد في منطقة البحر الميت في الفترة من 23 إلى 27 آذار المقبل، فيما يُعقَد اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة يوم الأربعاء 29 آذار في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في منطقة البحر الميت.