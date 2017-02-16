“بترا” تعقد اجتماعا لمتلقي خدماتها

الاصلاح نيوز –

حاورت ادارة وكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الخميس، ممثلي وسائل الإعلام حول الدور الإعلامي المحوري الذي تقوم به الوكالة محليا واقليميا.

واكد مدير عام الوكالة الزميل فيصل الشبول، في الاجتماع الدوري الذي تعقده الوكالة لمتلقي خدمات (بترا)، حرص الوكالة على توطيد العلاقة وتعزيزها مع متلقي خدماتها من مختلف المؤسسات الإعلامية الرسمية والأهلية.

وأشار الشبول إلى ان الوكالة تولي أهمية قصوى للمصداقية والموضوعية بأخبارها قبل النظر الى السرعة او منافسة الاخرين على النشر.

وركز على أهمية مشاركة المؤسسات الإعلامية الأردنية للارتقاء بمستوى المهنة الصحفية ذات الرسالة النبيلة، إلى جانب تفعيل دور المسؤولية الوطنية من مختلف المؤسسات الإعلامية.

وشدد الشبول على ان الوكالة حجزت مكانا متميزا بين مثيلاتها من وكالات الأنباء، لافتا الى ان الاستغلال الامثل للموارد البشرية والمالية والتقنيات المتاحة كان له الدور الاكبر بذلك الى جانب التعاون من قبل وسائل الاعلام المختلفة وشراكتها الرئيسية مع بترا.

وعرضت الزميلة صفاء خصاونة لأبرز الخدمات التي تُعنى الوكالة بتقديمها، إلى جانب الاجراءات والخطط التطويرية والمنجزات التي تحققت جراء ذلك وساهمت بارتقاء الخدمات سواء كان ذلك متعلق بمعدل الأخبار اليومية باللغتين العربية والإنجليزية، او خطتها الاستراتيجية، متطرقة لأبرز التحسينات التي ادخلتها الوكالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لتسهيل عملية الوصول إلى المعلومات.

وناقش الشبول مع الحضور من الزملاء الاعلاميين والصحفيين بحضور مساعدي المدير العام ابرز الملاحظات والمقترحات المقدمة في سبيل تحسين عرى التعاون والتشبيك مع مختلف وسائل الاعلام. وأشاد الحضور من ممثلي وسائل الإعلام بدور الوكالة وتعاونها التام مع الجميع.

ويأتي هذا الاجتماع الذي تعقده وكالة الأنباء الأردنية دورياً في إطار حرصها على التواصل مع متلقي خدماتها، والاستماع إلى ملاحظاتهم وآرائهم ومقترحاتهم لمستوى ونوعية الخدمات التي تُعنى (بترا) بتقديمها سعياً منها لتسهيل سبل تقديم الخدمات ووسائل الحصول عليها.

يشار الى ان الوكالة حققت انجازات متقدمة العام الاخير اذ نجحت بتحقيق هدفها استثمار افضل لرأس المال البشري وبنسبة 18 بالمائة، وهي نسبة تفوق القيمة المستهدفة في الخطة الاستراتيجية بمقدار 8 بالمائة، وكذلك رفع كفاءة المنتج الإعلامي بنسبة 12 بالمائة وهي نسبة ايضا تفوق القيمة المستهدفة في الخطة الاستراتيجية بمقدار 2 بالمائة.

وحرصاً من وكالة الأنباء الأردنية (بترا) على تقديم أفضل الخدمات والبقاء على تواصل مع متلقي خدماتها، شكلت الوكالة فريقا للتنسيق مع متلقي الخدمة لتلقي المقترحات والملاحظات، واتاحت التواصل مع الفريق مباشرة عبر البريد الالكتروني : services@petra.gov.jo ، وكذلك من خلال الزميلات: صفاء خصاونة : S_khasawneh@hotmail.com ، مجد الصمادي : Alsmadi2005@yahoo.com ، سهير فريحات : Saheer113@yahoo.com .