استشهاد ملازم أول بعيار ناري في جبل عمان

الاصلاح نيوز –

قالت ادارة الاعلام الامني في مديرية الامن العام ان فريق من الادارة الملكية لحماية البيئة تولى متابعة وجمع المعلومات حول احد الاشخاص بعد ورود معلومات بحيازته لحيوان نادر مفترس حي(تمساح) وانه يقوم بعرضه للبيع من اجل ضبطه والحيوان الذي بحوزته.

واضافت ادارة الاعلام الامني ان فريق التحقيق والمتابعة قام ظهر اليوم بعد التأكد من المعلومات التي حصل عليها وان الشخص يخفي الحيوان المفترس في احد المحال التجارية بالقرب من الدوار الاول في العاصمة بالتوجه للمكان وعند وصولهم والتعريف بانفسهم بادر ذلك الشخص باخراج مسدس كان بحوزته واطلق عيار ناري اصاب الملازم اول ابراهيم تيهي العمرو واسعف للمستشفى الا انه ما لبث ان استشهد متاثرا بتلك الاصابة.

وتابعت ادارة الاعلام الامني انه جرى على الفور ضبط مطلق النار والسلاح الناري الذي كان بحوزته والحيوان النادر(التمساح) وبوشرت التحقيقات معه.