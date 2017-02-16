الحمل الكهربائي يقفز بمقدار 220 ميغاواط

الاصلاح نيوز –

قفز الحمل الكهربائي النهاري اليوم الخميس، بمقدارة 220 ميغاواط وسجل 3130 ميغاواط مقارنة مع 2910 ميغاواط ليوم أمس.

ووصف مدير دائرة تخطيط الإنتاج في شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمين الزغل في تصريح لوكالة الانباء الأردنية (بترا) الحمل بأنه “عال جدا” وقفز بنسبة 6ر7 بالمئة مقارنة بيوم أمس.

ووفق الزغل فإن النظام الكهربائي مطمئن والاستطاعة التوليدية كافية لتلبية احتياجات المملكة وتبلغ حوالي 3800 ميغاواط.

وسجل أعلى حمل كهربائي مسائي للشتاء الحالي يوم 27 كانون الثاني الحالي وبلغ 3250 ميجاواط، كما سجل نفس اليوم أعلى حمل نهاري وبلغ 3180 ميغاواط.