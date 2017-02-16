اعتماد الزي الرسمي لكوادر وزارة الصحة

الاصلاح نيوز –

قررت وزارة الصحة اخيرا اعتماد تعليمات السلوك المهني والزي الرسمي لكوادر الوزارة.

وقال مدير مديرية التمريض في الوزارة الدكتور كامل العجلوني ان التعليمات حددت بشكل واضح السلوك المهني لكوادرها من مختلف المهن والوظائف بما يكفل اتباع اخلاقيات المهنة الصحية والممارسات الفضلى في التعامل مع متلقي الخدمة الصحية.

واضاف ان التعليمات اكدت ضرورة الالتزام بالقوانين والانظمة السارية في الوزارة والقيم والاخلاقيات المهنية والاهتمام بالنظافة العامة لمرافق المنشأة الصحية فضلا عن عدم التدخين فيها.

وبين ان التعليمات تولي التزاما خاصا بالزي الرسمي المقرر لجميع الكوادر الطبية والتمريضية والفنية والعاملين في المهن الاخرى ووجوب التقيد التام بالزي الرسمي تحت طائلة المساءلة القانونية.