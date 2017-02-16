وفاة طفل وإصابة شقيقة بحريق منزل في مادبا

الاصلاح نيوز –

توفي طفل (13 عام) حرقا واصيب شقيقة بضيق في التنفس بحريق منزل، ظهر اليوم الخميس، في مادبا، وفق مصادر الدفاع المدني.

وأضافت المصادر أن كوادر الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني مادبا تعاملت مع حريق شب داخل احد المنازل بمنطقة حي الازايدة، نتج عنه وفاة طفل اثر تعرضه لحروق من الدرجة الثالثة (تفحم) وإصابة شقيقة بضيق في التنفس اثر استنشاقه للغازات المنبعثة عن الحريق.

واشارت المصادر إلى أن كوادر الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة علية بينما تولت فرق الإسعاف تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ومن ثم نقله وخلاء الوفاة إلى مستشفى النديم الحكومي وحالة المصاب العامة بالغة.

ولفتت المصادر الى أن سبب الحريق ناتج عن انقلاب مدفأة الكاز داخل المنزل.