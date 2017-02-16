اصدار الأردن للصكوك الإسلامية يفوز بجائزة الأخبار المالية الإسلامية (أي إف إن)

الاصلاح نيوز –

حصلت المملكة ممثلة بوزارة المالية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) على جائزة وكالة الأخبار المالية الإسلامية (أي إف إن) عن اصدار الصكوك السيادي الأول للحكومة، والذي تم في تاريخ 17 تشرين الأول الماضي بقيمة 34 مليون دينار بغرض تأمين التمويل اللازم لأعمال البناء والتشطيبات للمبنى الجديد لوزارة المالية.

وتمحور الاصدار حول نظام الإجارة المنتهية بالتمليك، والذي يعد نوعا مبتكرا من الصكوك، حيث ناسب طبيعة الأصل المراد تمويله وفي الوقت نفسه يتوافق مع متطلبات الشريعة كما حددتها الهيئة المركزية للرقابة الشرعية.

وبحسب بيان أصدرته الوكالة اليابانية اليوم الخميس، فإن جائزة (أي إف إن) لإصدار الصكوك السيادي الأول للحكومة الأردنية جاءت كنتيجة لعدة مميزات احتواها هذا الاصدار ولم تكن معروفة من قبل في سوق الصكوك السيادي العالمي، “ولهذا فإنه من المنتظر أن تحدث ثورة في اسواق المال الإسلامية العالمية”.

ومن مميزات الاصدار، بحسب البيان، أن الشركة ذات الغرض الخاص تغطي نفقاتها من اقتطاعات من المدفوعات الدورية، وتفرد هذا الاصدار السيادي الأردني هو حقيقة أن تراكم الإيجار يتم على أساس القيمة العادلة لدفع الإيجار، وميزة أخرى لتفرد هذا الاصدار هو أن المستثمرين سوف يشتركوا على أساس العائد المتوقع.

ولمساعدة الاردن على اصدار صكوك سيادية، فإن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) تعاونت مع المؤسسة الإسلامية لتطوير القطاع الخاص (أي سي دي) من أجل تقديم مساعدة فنية للحكومة الأردنية والتي تشمل تقديم خدمات استشارية للحكومة الاردنية واعداد وثائق وعقود الاصدار وعقد دورات تدريبة لمسئولي الحكومة الاردنية في ماليزيا والسودان.

ويعد الاصدار مؤشر قياسي يؤسس لنوع جديد ومبتكر لصكوك الإجارة ليس فقط في الأردن ولكن عالميا فهو أيضا يقدم نسبة ربح خالية من المخاطر للقطاع ومتوافقة مع الشريعة الاسلامية، وسيؤدي إلى حدوث تطور في سوق الصكوك العالمي.

ومساعدات جايكا التقنية لاصدار الأردن السيادي الأول من الصكوك تأتي لمساعدة الحكومة الأردنية على تنويع أدوات إدارة الدين العام، ولمساعدتها على سحب السيولة الزائدة التي بحوزة البنوك الإسلامية المحلية.

ويعد برنامج جايكا للمساعدة التقنية في مجال الصكوك في الأردن جزءا من برامج المساعدات التي تقدمها جايكا للأردن خاصة لمجهوداتها في استيعاب مئات الآلاف من اللاجئين السوريين، وليساعدها ذلك في تحمل جزء من العبء نتيجة استيعاب هذه الاعداد من اللاجئين السوريين.

–(بترا)