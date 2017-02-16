الضريبة تنشر عينة اقرارات الدخل المقبولة على موقعها الالكتروني

الاصلاح نيوز –

وفرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للمكلفين خدمة الاستعلام عن اقرارات ضريبة الدخل المقبولة ضمن نظام العينة على موقعها الالكتروني على الرابط www.istd.gov.jo، تحت ايقونة الاقرارات المقبولة، بحيث بإمكان المكلف إدخال الرقم الضريبي وفي حال قبول إقراره ضمن العينة بإمكانه القيام باستخراج شهادة بقبول الاقرار الضريبي للسنة المالية المعنية.

وكان مدير عام الدائرة بشار صابر ناصر قد أعلن الاسبوع الماضي أنه تم قبول ما نسبته 83 بالمئة من الاقرارات التي تم تقديمها خلال الفترة من 2 تشرين الثاني 2015 ولغاية 31 كانون الأول 2016، كما وردت من المكلفين دون أي تعديل.

ودعا المدير العام المكلفين إلى ضرورة العمل على تعبئة إقرارات ضريبة الدخل التي سيقدمونها العام الحالي عن السنة المالية 2016 بالأرقام الواقعية والحقيقية التي تعبر عن دخلهم وأنشطة أعمالهم، ودفع المبالغ المعلنة فيها قبل 30 نيسان المقبل وضرورة إرفاق البيانات المالية والمعلومات والاقتطاعات.

–(بترا)