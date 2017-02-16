«مكافـحة الفسـاد» توقف مديـر عمل الرصيفة السابق وموظفين بـ«الأمانة»

الاصلاح نيوز –

واصلت وحدة العمليات في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد جولاتها الميدانية لملاحقة الفاسدين في عدد من الدوائر الحكومية، حيث اوقفت امس مدير عمل الرصيفة السابق لقيامه بأصدار تصاريح عمل، بناء على رخص مهن مزورة متجاوزا الانظمة والتعليمات .

وقال مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ان ثلاثة اخرين من مكتب عمل الرصيفة من بينهم موظفتين سيحالوا الى مدعي عام النزاهة في الهيئة اليوم الخميس بجرم التزوير واستثمار الوظيفة.

ويأتي ذلك اثر التحقيقات والتحريات السابقة التي بدأتها الهيئة حول معاملات هذا المكتب الذي تعرض للحريق من قبل مجهولين الاسبوع الماضي، الا ان ذلك لم يؤثر على سير التحقيقات وذلك لوجود المعاملات اصلا لدى الهيئة حيث كانت وزارة العمل قد زودت في وقت سابق الهيئة بكافة الوثائق المطلوبة .

على صعيد اخر قام فريق اخر من وحدة العمليات بالتحفظ على مجموعة من المعاملات المنجزة لدى امانة عمان / منطقة الجبيهة لوجود تجاوزات فيها تتمثل في التزوير واستثمار الوظيفة وقبض الرشاوى، حيث تم كذلك توقيف اثنين من موظفي المنطقة احدهما رئيس شعبة والاخر مساعداً له وسيتم اليوم الخميس ايضا احالتهما الى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد علما بأن هناك ملفات أخرى مازالت قيد التحقيق.

وقال المصدر ان مجلس الهيئة لن يسمح باستمرار هذه الاختلالات التي من شأنها الاضرار بالاقتصاد الوطني وبالبيئة الاستثمارية في المملكة وكذلك تشويه وجه الاردن الحضاري وصورته في المجتمع الدولي علاوة على انها تسيء الى معايير النزاهة الحكومية والى قطاع العمالة وسوق العمل.