تطبيق رسوم جوازات السفر الجـديــدة الأحــد المـقـبــــل

الاصلاح نيوز –

كشفت دائرة الأحوال المدنية والجوازات أنها انجزت خلال الأسبوع الحالي (40) ألف معاملة جواز سفر ما بين تجديد واصدار جديد ومؤقت، مبينة أنه العدد الأكبر بتاريخ عملها خلال مدة زمنية قصيرة.

إلى ذلك، أكد مصدر حكومي لـ»الدستور» أن دائرة الأحوال المدنية والجوازات سوف تبدأ يوم الأحد التاسع عشر من شباط الجاري بتطبيق قرار رفع رسوم جوازات السفر بكافة أنواعها، حيث من المنتظر أن يصدر نظام معدّل لنظام رسوم جوازات السفر 2017، اليوم بعدد الجريدة الرسمية ليدخل بذلك حيز التنفيذ.

في سياق ذي صلة، أعلنت دائرة الأحوال المدنية والجوازات تعليق الدوام يوم السبت المقبل الثامن عشر من شباط الجاري في مكاتبها في مديريات أحوال وجوازات العاصمة واربد والزرقاء

وبحسب مدير العلاقات العامة في الدائرة مالك الخصاونـة، لـ»الدستور» فإن قرار تعليق الدوام ليوم السبت جاء لأسباب فنية، وأن دوام السبت في المكاتب المذكورة سيعود كالمعتاد اعتباراً من يوم السبت في الخامس والعشرين من شباط الجاري.

وفي تفاصيل مشروع النظام على تعديل الرسوم المستوفاة من اصدار أو تجديد جوازات السفر حيث سيتم تعديل رسوم اصدار جواز سفر عادي أو تجديده عند انتهاء المدة أو كانت المدة المتبقية من صلاحيته أقل من 180 يوما من 20 الى 50 دينارا، فيما تم الابقاء على نفس الرسوم في حال تجديد جواز السفر بسبب امتلاء الصفحات وبواقع 20 دينارا.

وأبقت التعديلات على رسم جواز السفر عند اصداره أو تجديده لأفراد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والدفاع المدني المشاركين في قوات حفظ السلام الدولية أو في حال تجديده عند تغيير الحالة الاجتماعية أو عند تغيير الصفة العسكرية الى المدنية أو بالعكس وبواقع 20 دينارا.

ويستوفى عن رسم جواز سفر بدل تالف 100 دينار بدلا من (40)، وعن جواز سفر فاقد للمرة الأولى مبلغ 125 دينارا بدلا من (50)، وبعد المرة الأولى يتم استيفاء 250 دينارا عن كل مرة، كما يستوفى رسم جواز سفر للمقيمين في الخارج اذا قدم للدائرة من غير حامله مبلغ 100 دينار مثلما سيكون رسم الاضافة عن كل ولد 15 دينارا بدلا من خمسة دنانير ورسم وثيقة السفر الاضطرارية مبلغ 50 دينارا.

كما يتضمن المشروع تعديل رسوم اصدار جوازات سفر التي لا تكسب حاملها الجنسية الأردنية الصادر لمدة محددة في الحالات الانسانية لتصل لـ(200) دينار اصدار أول، والخاصة أو لأغراض تشجيع الاستثمار، حيث تصل رسومها للمرة الأولى (25) ألف دينار.