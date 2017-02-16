12.4 ملـيـار دولار إنفاق المؤسسات المـالـيـة عـلى تـقنيــة المعـلومــات

الاصلاح نيوز –

توقعت مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر أن يبلغ معدل الإنفاق على تقنية المعلومات من قبل المؤسسات المصرفية والمالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 12.4 مليار دولار خلال العام 2017، أي بزيادة قدرها 3.5% عما أنفقته خلال العام 2016.

وبحسب توقعات المؤسسة العالمة فان إجمالي معدل إنفاق الشركات على تقنية المعلومات سيشمل معدل الإنفاق الداخلي، وبيانات الإنفاق على أنظمة مراكز البيانات، والتجهيزات، والبرمجيات، وخدمات تقنية المعلومات، وخدمات الاتصالات.

وقالت توقعات «جارتنر « ان معدل الإنفاق على البرمجيات ستواصل تسجيل أسرع معدل نمو بنسبة 5.9%، يليه معدل الإنفاق على أنظمة مراكز البيانات بنسبة 7.6%.

وبحسب مؤسسة الدراسات والابحاث العالمية فان تراجع معدل الإنفاق على تقنية المعلومات عن المتوقع جاء بسبب مخاوف سيناريو الأسواق العالمية، بالمقابل فان قطاع أنظمة مراكز البيانات شهدت انتعاشاً على مستوى المؤسسات المصرفية والمالية، وذلك بسبب توجه المصارف إلى الاستثمار في التطبيقات الأساسية والسيرفرات.

ويستعرض تقرير جارتنر: «التوقعات: معدل إنفاق الشركات على تقنية المعلومات من قبل القطاع المصرفي والمالي، في جميع أنحاء العالم، خلال الفترة ما بين 2014-2020.

من جانب اخر، توقع تقرير سابق للمؤسسة عن ان إجمالي معدل الإنفاق العالمي المتوقع على تقنية المعلومات سيبلغ 5.3 تريليون دولار خلال العام الحالي، أي بزيادة نسبتها 7.2% عما كان عليه في العام 2016، علما بان توقعات معدل النمو المتوقع للعام الحالي كان 10.2%.

ومن المتوقع أن يحافظ معدل الإنفاق العالمي على التجهيزات (الكمبيوترات الشخصية، والكمبيوترات اللوحية، والاجهزة المحمولة فائقة الأداء، والهواتف المحمولة) على ثباته خلال العام 2017، وذلك عند مستوى 589 مليار دولار.

وتشير التوقعات إلى أن سوق خدمات تقنية المعلومات سينمو على الصعيد العالمي بنسبة 4.2% خلال العام الحالي، حيث ستعمل استثمارات المشتريين في مجال الأعمال الرقمية، والأتمتة الذكية، وتحسين الخدمات، والابتكارات، على مواصلة دفع عجلة النمو في السوق، لكن الحذر الذي يبديه المشترون بسبب التحديات الاقتصادية الواسعة يشكل توازناً عكسياً يبطئ من المعدل السريع للنمو.