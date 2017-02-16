رونالدو يكرر حركته المثيرة للجدل

الاصلاح نيوز –

خلال مواجهة ريال مدريد الإسباني مع نابولي الإيطالي في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا في ملعب سنتياغو بيرنابيو والتي انتهت لصالح الفريق الملكي بنتيجة 3-1، كرر النجم البرتغالي للفريق المدريدي كريستيانو رونالدو حركته المثيرة للجدل عندما سجل زميله كريم بنزيمة الهدف الأول للفريق.

في الدقيقة 18 من المباراة، وعندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم نابولي 1-0، تلقى بنزيمة كرة عرضية من داني كارفاخال وتابعها برأسه في شباك نابولي، إلا أن ردة فعل رونالدو كانت غريبة إذ رفع يده ونظر إلى حكم الخط كما يفعل المدافعون عندما يطالبون بإلغاء هدف بداعي التسلل.

وتثير هذه اللقطة المتكررة لرونالدو الكثير من الجدل، إذ يعتبرها البعض احتفالا من النجم البرتغالي بالهدف، فيما يرى آخرون أنها حركة لا إرادية منه بدافع الغيرة من زملائه خاصة بعد التعثر الذي رافقه في الفترة الأخيرة.

لكن لو كانت حركة رونالدو بدافع الاحتفال، فلماذا لا يقوم بهذا أصلا عندما يكون هو من سجل الهدف؟

وقد تكررت حركة رونالدو هذه أكثر من مرة، ففي أكتوبر من العام الماضي أحرز موراتا هدفا لريال مدريد في الدقيقة 83 ليبدل تعادل فريقه إلى فوز على أتلتيك بلباو، قام رونالدو بتلك الحركة الغريبة رافعا ذراعه للأعلى، وكأنه يطالب الحكم بأمر ما أو يسأله عن موقف زميله من التسلل!

وحتى صحيفة “آس” الإسبانية المقربة من النادي الملكي، تساءلت يومها عبر صحفتها الإلكترونية على الإنترنت، ما إذا كان رونالدو طلب من الحكم احتساب تسلل، وإلغاء هدف موراتا.