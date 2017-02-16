اختتام بطولة شهداء الوطن لخماسي الكرة

الاصلاح نيوز –

فاز فريق كلية علوم الرياضة بجامعة مؤته ببطولة شهداء الوطن لخماسي كرة القدم بعد تغلبه على منشية ابو حمور 5/3 بالمباراة النهائية التي اقيمت امس الأول في قاعة نادي المنشية.

وسجل للفائز محمد الرهايفة وأحمد الشواورة هدفين لكل منهما وأنس البدور وللخاسرأسد ابو الخيل (2) وصقر البستنجي.

ويقام الاثنين مباراة ودية تجمع فريقي كلية الرياضة وشباب نادي الجزيرة برعاية محمد المحارمة رئيس نادي الجزيرة، حيث سيتم تتويج الفائزين في البطولة وتكريم اسر شهداء الوطن في احداث الكرك من المحافظة.

ويشرف على البطولة د.عصام شهاب وصالح الفراية ومنير حرب.