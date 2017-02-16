السعودية تعترض صاروخ أطلقه الحوثيون على خميس مشيط

الاصلاح نيوز –

أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن (التحالف العربي) أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت مساء أمس الأربعاء صاروخاً أطلقته المليشيات الحوثية من الأراضي اليمنية باتجاه مدينة خميس مشيط (جنوب غرب).

وأشار بيان التحالف الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية انه “تم اعتراض الصاروخ وتدميره من دون أي أضرار”.

وبين أن ” قوات التحالف الجوية بادرت في الحال باستهداف موقع الإطلاق” .

ولم يحدد البيان نوع الصاروخ.

وفي قت سابق من مساء الأربعاء قالت قناة “الإخبارية” السعودية الرسمية، إن “الدفاع الجوي السعودي، اعترض صاروخين باليستيين أطلقها الانقلابيون الحوثيون صوب مدينة أبها في منطقة عسير، على الحدود الجنوبية للمملكة مع اليمن”.

من جانبهم أعلن “الحوثيون” تبنيهم الفوري للعملية، وقالوا إنهم “أطلقوا صاروخًا باليستيًا واحدًا على مطار أبها الإقليمي في منطقة عسير”.

وحسب قناة” المسيرة” الحوثية، فإن “الصاروخ الباليستي، متوسط المدى، أصاب هدفه بدقة عالية، لكن السلطات السعودية أعلنت اعتراضه”.

وقالت القناة، “الصاروخ يعد ردًا على الهجوم الجوي الذي نفذته مقاتلات التحالف في مديرية “أرحب” بصنعاء، حيث استهدفت غارات جوية اليوم مجلس عزاء للنساء ما أسفر عن مقتل 6 نساء، حسب القناة التي لم يتم التأكد مما ذكرته من مصدر مستقل.