تعليق دوام المدارس في عدة مناطق بالكرك غدا

-الاصلاح نيوز

قرر مديرو التربية والتعليم لقصبة الكرك ولواء المزار الجنوبي تعليق الدوام ليوم غد الخميس بسبب الظروف الجوية السائدة وحفاظا على سلامة الطلبة والمعلمين بحسب الناطق الاعلامي للوزارة وليد الجلاد.

كما قرر مدير التربية والتعليم للواء بصيرا الأستاذ صالح الحجاج تعطيل دوام المدارس ليوم غد الخميس في كافة مدارس اللواء على أن يكون دوام موظفي مديرية التربية الساعه التاسعه صباحا.

كما قررت مدير التربية والتعليم للواء القصر اروى الضمور تعليق الدوام ليوم غد الخميس في مدارس المديرية بسبب الظروف الجوية السائدة وحفاظا على سلامة الطلبة والمعلمين.