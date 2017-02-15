المستهلك : ارتفاع أسعار البندورة 80%

-الاصلاح نيوز

أعدت “حماية المستهلك” دراسة مقارنة ميدانية للتغييرات التي طرأت على أسعار السلع في شهر 1/2017 مع أسعارها في شهر2/ 2017 وشملت قراءة 95 سلعة.

وأظهرت نتائج الدراسة التي أشرف عليها رئيس “حماية المستهلك” الدكتور محمد عبيدات ارتفاع 14 سلعة بنسبة بلغت28.6%، أما السلع التي انخفضت أسعارها 5 سلع بنسبة بلغت 32.6% و ثبات 76 سلعة.

وبحسب نتائج الدراسة لوحظ ارتفاع أسعار بعض أصناف الخضار بشكل كبير حيث سجلت سلعة البندوره أعلى نسبة ارتفاع حيث بلغت 80% ، تلتها سلعة الباذنجان الكبير بنسبة بلغت 50%، الفاصوليا 25%، أما السلع التي سجلت انخفاضها فهي سلعة الزهره حيث سجلت أعلى نسبة انخفاض حيث بلغت 53%، ثم البطاطا بلغت40%، والفلفل الحلو والحار25% .مع ثبات سعر الجزر والبصل والفلفل الحلو والحار.

كما أرتفعت أسعار الفواكه حيث ارتفع سعر الكلمنتيا بنسبة بلغت 33% والتفاح المستورد الأحمر والزبداني بنسبة بلغت 12% والموز البلدي 20%.

كا ارتفع سعر طبق البيض بسنبة بلغت 25%. مع ثبات أسعار الالبان والحليب والبقوليات والشاي والسكر والأرز.

أما اللحوم الحمراء والبيضاء فقد ارتفع سعر دجاج النتافات بنسبة بلغت 13.3% و الدجاج الطازج بنسبة بلغت 16.6% والدجاج النباتي 8.6% ،كما ثبتت أسعار اللحوم الحمراء البلدية والمستوردة بشقيها المبرد والمجمد.

وجدد رئيس “حماية المستهلك” التأكيد على ضرورة ايجاد مرجعية حكومية للمستهلك أسوة بمرجعيات التُجار والصُناع والزُراع، مشيرا الى أن قناعاتنا تراكمت وتعمقت عبر مسيرة 25 عاما أن حقوق المستهلك ستظل تنتهك بين حين وآخر الى حين تأسيس هذه المرجعية، كما تم في عدد من البلدان العربية والآسيوية والاروبية وذلك لصون الحد الادنى من الامن الغذائي والاجتماعي.