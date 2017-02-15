الارصاد: توقع تساقط الثلوج الليلة وغدا على ارتفاع 1000م

-الاصلاح نيوز

تستمر الاجواء اليوم الابعاء باردة جداً وغائمة ماطرة بين الحين والآخر على فترات، خاصة في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية من المملكة، وتكون الأمطار غزيرة على فترات مصحوبة بالبرق والرعد وتساقط البرد أحياناً.

وتوقع مدير عام دائرة الارصاد الجوية المهندس محمد سماوي في تصريح خاص لوكالة الانباء الاردنية “بترا” أنه في ساعات المساء والليل يبدأ تساقط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية التي يزيد ارتفاعها على 1000م عن سطح البحرفي المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية من المملكة: رأس منيف، ومعان، والطفيلة، والرشادية، والقصر، وعي في الكرك، و الشوبك، وسوف، وثغرة عصفورفي جرش، واجزاء من عمان الغربية: تلاع العلي، والجبيهة، وضاحية الرشيد، والجامعة الأردنية، وخلدا.

ويتراكم هطل الثلج على فترات وبارتفاعات تترواح بين 6_12 سم بحسب المنطقة، وارتفاعها عن سطح البحر.

أما يوم غد الخميس فيستمر تساقط الثلوج والامطار فوق المرتفعات الجبلية مع استمرار هبوب رياح شديدة البرودة من شمال غربي اوروبا تجاه منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط بعد أن تأثرت بكتلة هوائية بارده بالاضافة الى توقع عبور مزيد من الجبهات الهوائية الباردة اليوم وغدا الخميس .

وتوقع سماوي أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة اليوم وتكون الاجواء باردة جداً وغائمة مع تساقط الأمطار بإذن الله على معظم مناطق المملكة، وتكون الأمطار غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد وتساقط زخات من البرد، كما ويتوقع تساقط الثلج بين الحين والآخر فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 900م عن سطح البحر، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وتتراكم الثلوج في مختلف مناطق المرتفعات الجبلية بين 15-20 سم وحسب المنطقة، وارتفاعها عن سطح البحر.

وعن يوم الجمعة اشار سماوي الى أن الاجواء تستمر باردة جداً وغائمة جزئياً مع فرصة لتساقط الامطار والثلوج الخفيفة فوق المرتفعات العالية واعتباراً من ساعات بعد الظهر تتناقص الغيوم تدريجياً وتميل الأجواء إلى الاستقرار التدريجي، ويتشكل الانجماد في ساعات الليل المتأخرة في المناطق الجبلية والبادية والسهول والأغوار الشمالية، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وحذر سماوي من خطر الانزلاق على الطرقات في أثناء هطل المطر ومن خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة الغبار المثار بفعل الرياح النشطة أحياناً في المناطق الصحراوية الجافة الجنوبية والجنوبية الشرقية، بالاضافة الى خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض وتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.

وشدد على متابعة نشرات دائرة الارصاد الجوية والابتعاد عن الاشاعات مؤكدا على أن كوادر الدائرة تعمل ليل نهار لمراقبة الاحوال الجوية واصدار التحذيرات المناسبة خلال الاحوال الجوية التي تؤثر على المملكة.