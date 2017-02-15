الصفدي يؤكد دعم الاردن لاستقرار العراق

الاصلاح نيوز –

اكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي دعم الاردن لجميع الجهود الرامية الى تحقيق الامن والاستقرار في العراق الشقيق.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش، حيث بحث معه اهمية اطلاق عملية سياسية تؤدي الى تحقيق المصالحة الوطنية بمشاركة كافة مكونات واطياف الشعب العراقي وبما يضمن حقوق الجميع.

وتم خلال اللقاء بحث التعاون القائم بين الاردن والامم المتحدة والحرص المشترك على استمرار التنسيق، والجهد الدولي المطلوب لإعادة البناء والاستقرار في مرحلة ما بعد داعش.

من جهته اكد كوبيش اهمية الدور الاردني المحوري بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في التعامل مع القضايا والتحديات التي تشهدها المنطقة بما يساعد في تحقيق السلام والاستقرار في العراق والاقليم.