الطراونة: نسعى لعقد قمة برلمانية عربية في عمان

الاصلاح نيوز –

أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ان المجلس يسعى إلى عقد قمة برلمانية عربية في الممكلة، تهدف إلى تسليط الضوء على قضايا المنطقة كافة، وخصوصا القضية الفلسطينية والأزمة السورية وملف اللاجئين وخطر الإرهاب ومكافحته، وتداعيات أوضاع المنطقة على الأردن في مختلف المجالات.

وقال خلال لقائة اليوم الأربعاء جماعة عمان لحوارات المستقبل، أن المجلس يمضى قدما في تنفيذ خطته التطويرية وأداء دوره الفاعل في الدبلوماسية البرلمانية، مبينا أن لدى المجلس علاقات وطيدة مع العديد من المؤسسات العالمية، فهو عضو فاعل في مختلف الاتحادات والجمعيات والهيئات البرلمانية العربية والإسلامية والعالمية، يتقلد مناصب متقدمة منها، إضافة إلى ما يتمتع به من علاقات مميزة مع البرلمانات الدولية.

كما أكد الطراونه أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالاقتصاد الأردني والمساهمة في القضاء على مشكلتي الفقر والبطالة، مشدداً على ضرورة أن تأخذ الحكومة بتوصيات مجلس النواب الخاصة بمشروعي قانوني الموازنة والوحدات الحكومية لسنة 2017، والتى تهدف إلى التخفيف عن المواطن، والابتعاد عن رفع الأسعار وخاصة السلع الأساسية والضرائب.

وأشار إلى استعداد مجلس النواب للاشتباك إيجابياً مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني، وتطلعه للتعاون العملي مع أي جهة بما يحقق المصلحة العامة، فضلاً عن استعداده لاستقبال أي دراسات أو مقترحات من جماعة عمان لحوارات المستقبل وأخذها بكل اهتمام وتقدير.

من جهته، أكد رئيس جماعة عمان لحوارات المستقبل بلال التل وضع خبرات الجماعة في خدمة مجلس النواب ولجانه المختلفة، خصوصاً وان أعضائها موزعين على فرق عمل متخصصة يضم كل فريق منها خبراء في مجاله.

وأشار إلى أن “حوارات المستقبل” لديها عشر فرق يعكف كل فريق منها على دراسة ملفات القضايا الوطنية بشكل علمي، والتي من أهمها:

التعليم والاقتصاد والإدارة والإعلام ورعاية الإبداع.

وقال التل إن الجماعة حذرت مراراً من خطر الفكر التكفيري، وأصدرت وثيقة التماسك الاجتماعي وبرنامجها التنفيذي، مضيفاً إن اختلال التماسك الاجتماعي هو مدخل من مداخل أعداء الوطن وفي الطليعة منهم دعاة ثقافة الموت والكراهية.

بترا