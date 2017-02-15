الإصابة تبعد (جيزوس) عن مانشستر سيتي

-الاصلاح نيوز

اعلن نادي مانشستر سيتي الانجليزي،أمس، بان مهاجمه البرازيلي الشاب جابريال جيزوس اصيب بكسر في مشط القدم خلال المباراة التي فاز بها فريقه على ضد بورنموث 2-0 أمس الأول.

واكد مانشستر سيتي اصابة جيزوس «بكسر في مشط القدم» من دون ان يكشف عن المدة التي سيغيبها المهاجم عن الملاعب، ورجحت تقارير صحافية أن مدة غياب جيزوس من شهرين إلى ثلاثة.

وتعرض جيزوس للاصابة في الدقيقة 14 وخرج ليحل بدلا منه الارجنتيني سيرجيو اجويرو.

وكان جيزوس الذي انضم الى مانشستر سيتي في مطلع العام الحالي بعد ان وقع عقدا معه بعد انتهاء دورة الالعاب الاولمبية امضى بعدها فترة اربعة اشهر مع فريقه السابق بالميراس، تألق في اربع مباريات خاضها مع الـ»سيتيزنس» وسجل ثلاثة اهداف وفرض نفسه اساسيا في التشكيلة على حساب اجويرو.