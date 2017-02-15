سان جيرمان يكتسح برشلونة برباعية في دوري أبطال أوروبا

-الاصلاح نيوز

اقترب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء الثلاثاء، خطوة من التأهل إلى دور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

واكتسح سان جيرمان ضيفه برشلونة الإسباني برباعية نظيفة في ذهاب دور الـ 16 (ثمن النهائي) للبطولة في المباراة التي جرت بينهما على ملعب “حديقة الأمراء” بالعاصمة باريس.

وبذلك، يكفي سان جيرمان الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بأقل من أربعة أهداف أو خسارة بفارق 4 أهداف أكثر من 4-0، في لقاء الإياب الذي سيقام على ملعب “كامب نو” للتأهل إلى الدور التالي من البطولة القارية.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب سان جيرمان صاحب الأرض والجمهور وتحقق المطلوب بالفعل في الدقيقة 18 عن طريق الأرجنتيني أنخيل دي ماريا.

ومع حلول الدقيقة 40 أضاف الألماني جوليان دراكسلر الهدف الثاني لفريق العاصمة باريس لينتهي الشوط الأول بتقدمه بهدفين دون رد.

وفي الوقت الذي بحث فيه لاعبو برشلونة عن فرصة تقليص النتيجة جاءت الدقيقة 55 لتشهد معها الهدف الثالث عن طريق دي ماريا.

وفي الدقيقة 71 قضى الأورغوياني أدينسون كافاني على الآمال الكاتالونية في العودة للمباراة بتسجيله الهدف الرابع لينتهي اللقاء بفوز باريس سان جيرمان برباعية نظيفة.