المومني: الأردن يشارك في (استانا)

-الاصلاح نيوز

يشارك وفد رفيع المستوى للمرة الثانية في المفاوضات المرتقبة بين الحكومة السورية وفصائل المعارضة في استانا يومي 15 – 16 شباط الحالي ، وفق وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني.

وقال الوزير المومني في تصريحات صحفية أمس الثلاثاء ان الأردن سيشارك بوفد يضم مسؤولين رفيعي المستوى وذلك بناء على دعوة رسمية من روسيا وبصفة مراقب.

ولم يعط المومني تفاصيل حول أسماء المسؤولين الاعضاء في الوفد ، مشيرا إلى أنها المشاركة الثانية للمملكة التي شاركت بمحادثات استانا الشهر الماضي.

ونظمت روسيا وايران وتركيا الشهر الفائت في عاصمة كازاخستان لقاء جمع للمرة الاولى منذ بدء النزاع السوري ممثلين للنظام والفصائل المعارضة. وقال المومني : نأمل ان يكون هناك وقف اطلاق نار شامل يحقق الاستقرار لسوريا وحدودها ويساعد على عدم تدفق اللاجئين وعودتهم الى ديارهم. ويستضيف الاردن أكثر من مليون لاجىء سوري.

ودعيت الحكومة السورية والفصائل المعارضة الى جولة مفاوضات جديدة تعقد يومي 15 و16 شباط في استانا.

وانعقدت الجولة الاولى في 23 كانون الثاني واتفق الطرفان على آلية لتثبيت وقف اطلاق النار الساري في سوريا منذ كانون الاول.