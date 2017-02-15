22.9 مليار دولار كلفة مشاريع 14 دولة عربية في الأردن بـ 13 عاما ً

-الاصلاح نيوز

قدرت بيانات أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر في الفايننشال تايمز، اجمالي الاستثمارات العربية البينية المنفذة مع الأردن «التكلفة الاجمالية للمشاريع نحو 22.9 مليار دولار خلال الفترة من عام 2003 وحتى نيسان 2016.

وأشارت تلك البيانات المُدّرجة في تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) 2016، ان تكلفة المشاريع المنفذة في الأردن خلال تلك الفترة توزعت على 14 دولة عربية.

واوضح التقرير، ان الأردن جاء بالمرتبة الخامسة بالنسبة للدول المستقبلة للاستثمارات العربية البينية، بحصة بلغت 7.4 بالمئة.

واستندت المؤسسة في تقريرها الى بيانات أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر، كأحد قواعد البيانات الأكثر شمولا لتغطية مجمل المشاريع الاستثمارية الأجنبية المباشرة الجديدة في جميع انحاء العالم وفي كافة القطاعات.

وقدرت المؤسسة قيمة التكلفة الاجمالية لمشروعات الاستثمارات العربية البينية خلال تلك الفترة 310 مليارات دولار، بانخفاض بلغ 60 مليارا وبنسبة 16.2 بالمئة، مقارنة مع 370 مليار دولار بنهاية نيسان 2015.

وارجعت المؤسسة، سبب التراجع في رصيد الاستثمارات العربية البينية الى الانخفاض الكبير في ارصدة الاستثمارات في عدة دول عربية منها تونس من نحو 21.6 مليار دولار، الى 15.8 مليار دولار بمقدار 5.8 مليار دولار والجزائر من نحو 16.1 مليار دولار الى 10.7 مليار دولار بمقدار 5.4 مليار دولار، ومصر من نحو 99.3 مليار دولار الى 68.9 مليار دولار بمقدار 30.4 مليار دولار.

الى ذلك، سجل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر للأردن خلال عام 2016 نحو 1.5 مليار دولار، وفق تقرير حديث صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).

وأشارت الاونكتاد في تقريرها الذي رصدته «الراي» الى ان الاستثمار الأجنبي للمملكة ارتفع 20 بالمئة في 2016 مقارنة بـ 2015.

ويرصد تقرير «أونكتاد» اتجاهات الاستثمار العالمي الذي يصدر بين نهاية كانون الثاني وبداية شباط من كل عام.

وحول الاستثمار الأجنبي في الدول العربية، أشار التقرير الى ان قيمة الاستثمار الأجنبي في السعودية بلغ 7.5 مليار دولار، فيما بلغ بـ لبنان 2.6 مليار دولار، العراق 2.7 مليار دولار، الأردن 1.5 مليار دولار، قطر 700 مليون دولار.

وعلى الصعّيد العالمي، انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 13 بالمئة في عام 2016، لتصل إلى 1.52 تريليون دولار.