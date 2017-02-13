أردوغان يغادر البحرين متوجها إلى السعودية

–الاصلاح نيوز

غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء اليوم الاثنين، العاصمة البحرينية المنامة، متوجها إلى المملكة العربية السعودية، المحطة الثانية في جولته الخليجية.

وبحسب مراسل الأناضول فإنّ ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة كان في مقدّمة مودّعي أردوغان، الذي انطلق على متن طائرته الخاصة من مطار البحرين الدولي إلى العاصمة السعودية الرياض.

ويرافق أردوغان في زيارته إلى السعودية عقيلته أمينة أردوغان ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو ووزير الاقتصاد نهاد زيبكجي، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية براءت ألبيراق، ووزير الدفاع فكري إشيق، ورئيس هيئة الأركان خلوصي أكار، ورئيس هيئة الاستخبارات التركية هاكان فيدان.

وبدأ أردوغان جولته الخليجية، مساء أمس الأحد، بزيارة العاصمة البحرينية المنامة، والتقى مع مسؤوليها، حيث تمّ التوقيع 4 مذكرات تعاون بين البلدين في المجالات الدبلوماسية، والصناعات الدفاعية، والتعليم.

ويختتم الجولة بزيارة إلى قطر، التي يصلها الثلاثاء، ويبقى فيها حتى الأربعاء؛ حيث يلتقي أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد.

وخلال الجولة، يبحث الرئيس التركي مع أمراء وملوك تلك الدول سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تشهد تناميا في الفترة الأخيرة، فضلا عن المسائل الاقليمية ذات الاهتمام المشترك.