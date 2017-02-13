الاتحاد الاوروبي : ماضون في دعم الاردن خاصة في قطاع الطاقة

-الاصلاح نيوز

قال سفير الاتحاد الاوروبي في الاردن اندريا ماثيو فونتانا أن الاتحاد الاوروبي ماض في دعم الاردن في مختلف المجالات وخاصة تلك التي تتعلق في قطاع الطاقة .

وبين السفير فونتانا في حديث للرأي على هامش مشاركته في اطلاق المبادرة الاقليمية حول الترابط بين المياه والطاقة والغذاء (ميناريت)، أن الاتحاد الاوروبي وقع اتفاقية لتنفيذ مشروع بقيمة 90 مليون يورو ولمدة 4 سنوات يسعى لدعم الأردن للحد من اعتماده على استيراد الطاقة من خلال تطوير قدرات الأردن لتوليد الطاقة المتجددة (الرياح والطاقة الشمسية)، بالإضافة الى ترسيخ وتطبيق مبادئ كفاءة الطاقة.

وأشار أن الاردن يواجه الكثير من التحديات بخاصة فيما يتعلق في الطاقة والغذاء خاصة وأن الاردن يستورد معظم طاقته وغذائه وهو ما يضيف اعباء مضاعفة على ميزانية الدولة.

وبين أن الاردن ٬يعد محورا اساسيا في منطقة الشرق الاوسط ٬ مشيرا الى دعم الاتحاد للدور الاردني المعتدل والمستقر في منطقة تعاني الكثير من الاضطرابات.

واضاف أن الاحاد الاوروبي يقدر الجهود التي يبذلها الأردن لاستضافة اللاجئين السوريين ويقدم لهم الخدمات الصحية والتربوية والبلدية، مؤكدا استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للمملكة بهذه الجهود.

وأشار الى أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك الرئيسي للأردن في مجال تطوير مصادر الطاقة الخضراء التي تعتمد على الطاقة البديلة والمتجدده مبينا أن أوروبا ستعمل على دعم جهود الأردن في تحقيق أهدافها في مجال الطاقة الخضراء.