صبا مبارك تنتهي من «حكاية بنات» 2

الاصلاح نيوز –

عبرت الفنانة صبا مبارك عبر صفحتها على الفيس بوك عن سعادتها بالانتهاء من تصوير مسلسل» حكاية بنات» الجزء الثاني الذي تعود به فنانتنا الاردنية للدراما وهذه المرة بعيدا عن شهر رمضان المبارك. حيث من المتوقع عرض حلقات الجزء الثاني خارج الخارطة الرمضانية،بينما اكد القائمون على المسلسل ان الجزء الثالث من «حكاية بنات» هو الذي سوف يُعرض في رمضان 2017.

يذكر ان «حكايات بنات».. من المسلسلات التى لاقت نجاحًا واهتمامًا جماهيريًا كبيرًا، خصوصًا، لدى البنات.

وأثار العمل والجُمل التى قالتها بطلات المسلسل، العديد من ردود الفعل والنقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي، فكل شخصية في المسلسل أثرت فى الجمهور وتعلقوا بها وكأنها شخصية حقيقية.

وقد تحدث كاتب المسلسل باهر دويدار عن عمله الجديد لموقع « مبتدأ» وقال:

خطة كتابة «حكايات بنات» منذ البداية كانت أنه مسلسل له أجزاء، لكن ظروفي وانشغالي فى عملي بالأمم المتحدة منذ عام 2011، وسفري للخارج، عطلني عن كتابة باقي الأجزاء، ثم انشغلت فى كتابة مسلسل «حق ميت». «وبعدها طلب مني المنتج طارق الجنايني لاستكمال كتابة أجزاء حكايات بنات». والمسلسل 3 أجزاء.. الجزء الثاني 30 حلقة والثالث 30 حلقة أيضًا.

واضاف: بالتأكيد، نجاح الجزء الأول جعلني استغرق وقتًا أكثر فى التفكير قبل كتابة الجزء الثاني، لأن الجزء الثاني يجب أن يكون مستواه أعلى من الأول لكى لا أضر العمل، «وكنت مضغوطا أثناء كتابتي الجزء الثاني بسبب نجاح الجزء الأول، لأنى أريد أن أقدم مستوى معينا، واتمنى ان اكون قد نجحت في ذلك.

وحول بطلات المسلسل قال: بطلات «حكايات بنات» لسن شخصيات حقيقة، لكنهن يعبرن عن الواقع فهن خلاصة ما أشاهده فى الدنيا.. وهذا ما يجعل الجمهور، وخصوصًا البنات، يعتقد أنهن شخصيات حقيقية.

منذ طفولتى وأنا أعيش وسط «ستّات»، أخواتي بنات وأحب أمي جدًا، ولدى أصدقاء نساء كثيرات، «كائن الأنثى» بالنسبة لى ليس غريبًا، كما أنه كائن مثير للفضول للتركيز مع تفاصيله.

كل ما يوجد فى المسلسل حدث فى الحقيقة، فمثلا فى حياة كل بنت يوجد «عاصم» أو شخصية شبيهة له.

بطلات الجزء الثاني

واشار الى نجمات وبطلات الجزء الثاني فقال كاتب العمل:

وصبا مبارك و دينا الشربينى من الجزء الأول، وإنجي المقدم ومي عمر سيقدمان شخصيتين جديدتين، وبسبب عدم مشاركة حورية فرغلي وريهام أيمن في الجزء الثاني تم حذف دورهما، لأن الجمهور مرتبط بالشخصيات جدًا ويربط بين الشخصية والممثلة، «فلم اشأ افساد المسلسل.. المسلسل اخراج مصطفى ابو سيف

جدير بالذكر ان الجزء الأول من «حكايات بنات» تم عرضه عام 2012 وهو من تأليف باهر دويدار واخراج مصطفى أبو سيف، وستظل مقدمة المسلسل كما هي والتى غنتها المطربة اللبنانية نانسي عجرم.